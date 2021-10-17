Menopoz, kalp, kemik erimesi ve diyabet hastalıklarına yol açıyor!

Menopoz, tıp dilinde kadınların adetten kesilmesi ve doğurganlığın bitmesi anlamına geliyor. Bu dönemde TİP-2 diyabet, kalp ve damar hastalıkları ve osteoporoz gibi kronik sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Harika Bodur Öztürk, sağlıklı menopozun şifrelerini açıklıyor...

ŞİKAYETLERE DİKKAT:

Menopoz, başlamadan önce bazı şikayetlerle sinyaller veriyor. İlk belirtilerin görüldüğü andan itibaren menopoza dek geçen sürece 'premenopoz' yani 'menopoz öncesi dönem' deniyor. Bu süreçte adet kanamaları düzensizleşiyor. Bu durumda mutlaka doktora danışmak gerekiyor.

EGZERSİZ ŞART:

Araştırmalar egzersizin bu dönemde kritik rol oynadığını ortaya koyuyor. Egzersiz stresi azaltıyor. Daha iyi bir uyku sağlıyor. Bunun yanı sıra kanser, tip 2 diyabet, inme, obezite ve osteoporoz riskiniazaltıyor.

HEKİM KONTROLÜ:

Bu dönemde kadınların yüzde 80'i sıcak basması ve gece terlemesinden yakınıyor. Bu şikayetler, 5-7 yıl arasında devam edebiliyor. Hormon replasman tedavisinin (HRT) yanı sıra alternatif tedaviler için mutlaka doktora danışmak gerekiyor.

BESLEMENİN ÖNEMİ:

Bu dönemde ideal kilonun korunması için sıcak ve baharatlı gıdalar tüketilmemesi öneriliyor. Dr. Harika Bodur Öztürk "Menopozla birlikte kalsiyum alımına da dikkat edilmesi önerilir. Günlük kalsiyum ihtiyacı 1200 mg.dır. Ancak böbrek taşı veya böbrek hastalığı varsa kalsiyum tüketimine dikkat etmeli" diyor.

ÇARPINTI, SICAK BASMASI

Menopoz, neden olduğu şikayetlerle de kadınların kabusu oluyor. Kadınlarda östrojen hormonunun eksikliğine bağlı olarak sıcak basmaları, çarpıntı, duygu durum değişikliği, anksiyete, uyku sorunları, hafıza sorunları, vajinal kuruluk ve libido azalması görülüyor.