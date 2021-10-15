Kan grubunuz hastalıklarla ilişkili (Sağlık haberleri)

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada, kan gruplarıyla hastalıklar arasında bağlantı olduğu tespit edildi. 882 kişi üzerinde yapılan çalışmada araştırmacılar, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşması riskinin diğer gruplara göre ortalama 5,6 kat daha fazla olduğu aktarıldı.

AĞRIYLA UYANIYORSANIZ DİKKAT

Eklem iltihabı olan artrit, hayatı kabusa çevirebiliyor. Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, uyarılarda bulunuyor: Artrit, eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklıkla belirti veriyor. Eklemlerde iltihap mikroplarla gelişebileceği gibi, romatizmal hastalıklarda mikrop olmadan da gelişebilir. Hasta elini kolunu oynatmakta zorlanır, merdiven inip çıkması, çömelip kalkması eziyet haline gelir. Romatizmal hastalığın tanınması hem gereksiz tedavilerin alınmasını hem de hastalığın ilerlemesini engeller.

HAZIMSIZLIĞA PATLICAN

Patlıcan, sinirleri yatıştırıyor. Kilo vermeyi sağlıyor. Kansızlığa iyi geliyor. Mide kanserinden koruyor. Kasların gelişimine yardımcı oluyor. Hazımsızlığı gideriyor.

KEMİKLERE YEŞİL FASULYE

Yeşil fasulye, kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Bağışıklık sistemini destekliyor. Kemikleri güçlendiriyor. Sindirime yardımcı oluyor. Gebelerde bebeğin sağlıklı büyümesini sağlıyor.

GÖZLERE ROKA GÜCÜ

Roka, kalbinizi koruyor. Kilonuzu kontrol altına alıyor. Göz sağlığını iyileştiriyor. Kanser riskini azaltıyor. Sindirime yardımcı oluyor. Kan basıncını kontrol ediyor.