Pandemiyle birlikte toplumdaki kaygı düzeyi yükseldi. Dr. Mehmet Askar, kaygı bozukluklarıyla birlikte diş sıkma hastalığının da tetiklendiğini söylüyor. Askar, "Kliniklere diş sıkmaya bağlı şikâyetler ile başvuran hasta sayısı geçtiğimiz yıllara oranla arttı. Bazı hastalarda diş sıkmaya bağlı olarak çiğneme kasları hipertrofiye uğruyor. Hastaların yüz şekli bile değişebiliyor. Diş sıkmanın tedavisi ile ilgili olarak öncelikle hastadan tıbbi hikâyesi detaylıca alınarak medikal durumun sorgulanması ve özel bir planlama yapılması gerekiyor" diye konuşuyor.

HOSTESLERDE DAHA ÇOK

Hayat boyu her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski bulunuyor. Prof. Dr. Sancar Bayar, kanserin belirli bazı meslek gruplarında daha fazla izlendiğini belirtiyor. "Özellikle hosteslerde fazla görülebiliyor. Bunun ana nedeni; özellikle transatlantik yapılan uçuşlarda kozmik radyasyona maruz kalma, meme kanseri riskini artırabiliyor. Yine gece çalışan kişilerde, hemşirelerde melatonin seviyesinin düşmesine bağlı meme kanseri riski artabilir" diyor.