Uzman isim uyardı: Meme kanseri, menopoz sonrası kadınları tehdit ediyor!

Özellikle fazla kilolu ya da obez olmak, hareketsizlik, hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak, doğum kontrol hapı ve iğnesi kullanmak, menopoz sonrası hormon tedavisi almak, yoğun meme dokusuna sahip olmak, erken adet görmek (mens - özellikle 12 yaş öncesi) meme kanseri riskini artırıyor.