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    Uzman isim uyardı: Meme kanseri, menopoz sonrası kadınları tehdit ediyor!

    Meme kanseri, menopoz sonrası kadınları tehdit ediyor. Kimi zaman 20’li yaşlarda bile görülebiliyor! Erken teşhisin ve doğru tedavinin önemine dikkat çeken uzmanlar uyarıyor: Göğsünüzde ağrı hissederseniz hemen doktora başvurun.

    Meme kanseri menopozu bekler

    Meme kanseriyle adıyla bile korkutmaya yetiyor. Her 8 kadından birinde görülen bu hastalıkta erken teşhis hayati önem taşıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Denizli meme kanserinde riskin yaşla birlikte arttığını belirtiyor. Şu bilgileri paylaşıyor...

    20'Lİ YAŞLARA İNDİ
    Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu kontrolsüz şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşum olarak tanımlanıyor.

    Bu hastalıktan korunmanın yoluysa, düzenli kontrolden geçiyor. Özellikle 20 yaşından sonra düzenli olarak ayda 2 defa yapılan muayene, erken tanıyı kolaylaştırıyor.

        EN BÜYÜK RİSK YAŞ...
        Meme kanserinin ortaya çıkmasında, pek çok risk faktörü bulunuyor. Bazı kadınlarda genetik yatkınlık görülüyor. Bazı durumlardaysa fiziksel faktörler etkili oluyor.

        Özellikle fazla kilolu ya da obez olmak, hareketsizlik, hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak, doğum kontrol hapı ve iğnesi kullanmak, menopoz sonrası hormon tedavisi almak, yoğun meme dokusuna sahip olmak, erken adet görmek (mens - özellikle 12 yaş öncesi) meme kanseri riskini artırıyor.

        GEÇ KALMAYIN
        Op. Dr. Ahmet Denizli, meme kanserinin tedavi edilebilir bir kanser olduğunu belirtiyor. "Tedavi, hastalığın evresine göre değişir. Meme kanseri tedavisi günümüzde, uzmanlardan oluşan ekiplerce yapılmaktadır. Böyle bir ekip içinde cerrahi ve onkoloji uzmanı, radyasyon onkoloğu, radyolog, patolog, psikolog, plastik cerrah gibi tıbbın değişik dallarından bir araya gelmiştir" bilgisini paylaşıyor.

            İLK BELİRTİ ELE GELEN KİTLE
            Meme kanserinde hastalar daha çok ele gelen kitle nedeniyle doktora başvuruyor. Ayrıca memede ya da meme ucunda ağrı, meme derisinde kaşıntı ve yanma gibi şikayetler görülüyor.
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