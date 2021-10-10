Uzman isim uyardı: Meme kanseri, menopoz sonrası kadınları tehdit ediyor!

Meme kanseriyle adıyla bile korkutmaya yetiyor. Her 8 kadından birinde görülen bu hastalıkta erken teşhis hayati önem taşıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Denizli meme kanserinde riskin yaşla birlikte arttığını belirtiyor. Şu bilgileri paylaşıyor...
20'Lİ YAŞLARA İNDİ
Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu kontrolsüz şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşum olarak tanımlanıyor.
Bu hastalıktan korunmanın yoluysa, düzenli kontrolden geçiyor. Özellikle 20 yaşından sonra düzenli olarak ayda 2 defa yapılan muayene, erken tanıyı kolaylaştırıyor.