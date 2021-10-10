Tehlikeyi mezurayla ölçün! Kalp krizi göbekle gizli

Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, aşırı stres, hatta uyku bozukluğu... Bu şikayetler, kalp krizine zemin hazırlıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mutlu Güngör, kalp krizi riskini azaltacak önerileri sıralıyor.

BEL ÇEVRESİNE DİKKAT:

Kalp krizi riski, bel ölçüsüyle sinyal veriyor. Göbek çevresindeki yağlanma, kalp sağlığını bozuyor. Bu nedenle bel çevresinin erkeklerde 102 cm, kadınlardaysa 90 santimin altında olması gerekiyor.

NASIL BESLENMELİ:

Sebze, meyve, kuru baklagil ve zeytinyağı ağırlıklı Akdeniz usulü beslenme kalp ve damar sağlığını koruyor. Damar sertliğini azaltıyor. Kolesterolü de düşürüyor.

FAST FOOD ZARARLI:

Fast food ürünler ve paketli gıdalar, bolca hayvansal yağ, katkı maddesi ve tuz içeriyor. Bu nedenle başta obezite olmak üzere kolesterol ve hipertansiyon gibi hastalıklara yol açıyor. Bu durum, kalp krizi riskini artırıyor.

EGZERSİZ ŞART:

Günde 45-60 dakika boyunca egzersiz yapmak, diyabet ve kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler. Bu durum, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.