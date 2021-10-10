Doğal bitkiler şifa saçıyor! Öksürüğe tarçın boğaz ağrısına kekik (Sağlık haberleri)

Covid-19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak önem taşıyor. yemeklere lezzet katan baharatlar içerisindeki vitamin ve minerallerle vücuda güç veriyor. Uzmarlar baharatların faydalarını açıklıyor.

KIRMIZI BİBER:

Antioksidandır. Bağışıklığı destekler. Metabolizmayı hızlandırır.

KEKİK:

Antiseptik özelliği sayesinde soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir. Kekik yağı en boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Antioksidan kapasitesi yüksektir. Bronşite iyi gelir.

ZENCEFİL:

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Gribin iyileşmesini hızlandırır. Egzersize bağlı kas ağrısını azaltır.

ZERDEÇAL:

İçerisindeki kurkumin ile enfeksiyonu azaltır. Kansere karşı koruyucudur. Bağışıklığı güçlendirip grip ve soğuk algınlığına karşı korur.

KARABİBER:

Güçlü bir antioksidandır. Soğuk algınlığını hafifletir. Antibakteriyeldir.

TARÇIN:

Kan şekeri dengeler. Bronşit tedavisinde ve kronik öksürüğün iyileşmesinde etkilidir.

ROMATİZMAYA DEFNE YAPRAĞI

Şifa dolu defne yaprağı, ateşi düşürür. Hazımsızlığa iyi gelir. Mideyi korur. Kalp dostudur. Romatizma ağrılarını azaltır.

GÜÇLÜ DİŞLERİN SIRRI CEVİZ

En sevilen kuruyemişlerden ceviz, kalbi korur. Diyabetle savaşır. Diş ve kemikleri güçlendirir. Antioksidan içeriği sayesinde bağışıklığı destekler.

GASTRİTİN ŞAKASI YOK

Gastrit, toplumda en sık görülen mide hastalıkları arasında yer alıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Şoreş Kaplan, bu hastalığın karın ağrısı, mide ekşimesi, göğüste yanma hissi ve mide bulantısına yol açtığını söylüyor. Tedavi edilmeyen gastritin, mide kanserine yol açtığını söyleyen Dr. Kaplan, "Mide koruyucu ilaçlar ve anti asitler dediğimiz, asitliği azaltıcı ilaçlar sık olarak kullanılmaktadır" diyor.

ÇOK GÜZEL YAĞ!

Doğal bitkiler, hastalıklara şifa oluyor. Yüzyıllardır hastalıkların tedavisinde kullanılan Argan yağı, bol miktarda E vitamini içeriyor. Bu sayede, saça ve cilde olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

CİLDİ nemlendirir.

MİKROPLARI arındırıcı etkisi vardır.

YAŞLANMAYI önler. Kırışıklıkları azaltır.

SİVİLCELERİ yok eder.

SAÇLARI da besler. Dökülmeyi durdurur.