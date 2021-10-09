Düzenli uyku migrenin sonu

Genellikle ense, şakak veya göz çevresinde başlayan migren ağrıları, çoğunluğu kadın olmak üzere yaklaşık 1 milyar insanı etkiliyor. Kış ve yaz aylarına geçiş dönemlerinde migren ataklarında artış oluyor.



Prof. Dr. Sabahattin Saip, hava durumu değişikliğinin migren hastalarının yüzde 50'sinde atakları tetikleyebildiğini söylüyor. Hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor:



SOĞUK HAVALARA HASSASLAR

Beyninizde bulunan bazı hormon seviyelerinde dengesizlikler, tükettiğiniz yiyecekler veya genlerinizdeki yatkınlık bile migreniniz için bir atak tetikleyicisi olabilir. Her migren hastası hava değişikliklerine aynı tepkiyi vermiyor. Kimi kapalı, karanlık ve soğuk havalardan hoşlanırken, bir başkası için bu hava durumu, stres sebebi olabiliyor. Sıcak hava bazı migren hastaları için bir tetikleyici olurken bazı hastalara etki etmiyor ama havanın bir anda soğuması atak başlamasına yol açabiliyor. Hava değişiklikleri sizin için ağrınızı tetikleyici bir etken ise hava durumunu kontrol ederek hareket etmek kendinizi korumanızı sağlar.



AĞRI GÜNLÜĞÜ TUTUN

Günün belirli saatlerinde başınız ağrıyorsa bir ağrı günlüğü tutmak, dönüp baktığınızda ne yaptığınızda atak geçirdiğinizi anlamak, böylelikle tetikleyicilerinizi anlamanız için çok doğru bir yöntem olacaktır.

BOLCA SU İÇİN

Hava değişimi olan günlerde mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya özen gösterin. Mutlaka çıkmak zorunda kalırsanız bir koruyucu şapka ve güneş gözlüğü takın. Bu dönemde bolca su içmeye de özen gösterin.