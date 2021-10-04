Portakal cinsel sorunlara karşı adeta ilaç etkisi yapıyor (Sağlık haberleri)

ilerlemesine bağlı olarakazalıyor. Doğru beslenme ise aşkın ömrünü uzatıyor. C vitamini deposu portakal, cinsel sorunlara karşı adeta ilaç etkisi yapıyor. Bu meyve, kan dolaşımını hızlandırıyor. Cinsel gücü ve isteği arttırıyor.Böbrek taşlarını döker.Kanserle mücadele eder.mide ülserine karşı koruyucudur. Ağızda bulunan bakterileri temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Anne sütünü arttırır. Yüz ve boyun kırışıklıklarını giderir. Kanseri önler.şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji verir. Mide ağrısını giderir. Grip ve öksürüğü keser. Cilt hastalıklarını iyileştirir.&NBSP;lahana,hasarlı hücrelerionarır. Sivilcelerekarşı iyigelmektedir.Baş ağrısını dindirir.Bağışıklıksistemini güçlendirir.Kalphastalıklarınıönler.ağrıları, nezle ve gripten sonra en sık görülen rahatsızlık arasında yer alıyor. Uzmanlar, bel fıtığının en belirgin belirtisinin bacak kasılması olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, "Hastalar bel ağrısı geçtikten sonra bacak ağrısından şikayet ediyor. Bu tehlike demektir" dedi.yapılan araştırmayagöregünlük kalorimiktarının büyük bölümünüakşam saatlerindensonra alan kadınlardakalp damar rahatsızlığıriski artıyor. Yaş ortalaması33 olan 112kadının katıldığıaraştırmaya göreakşam saatlerindealınan fazla kalorinin,beden kitle indeksindeartış ve yüksektansiyon riskini artırdığınıortaya koydu.