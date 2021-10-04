Portakal cinsel sorunlara karşı adeta ilaç etkisi yapıyor (Sağlık haberleri)

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak cinsel istek azalıyor. Doğru beslenme ise aşkın ömrünü uzatıyor. C vitamini deposu portakal, cinsel sorunlara karşı adeta ilaç etkisi yapıyor. Bu meyve, kan dolaşımını hızlandırıyor. Cinsel gücü ve isteği arttırıyor.
Uzmanlar portakalın faydalarını şöyle özetliyor:
Böbrek taşlarını döker.
Diyabeti önler.
Cinsel gücü arttırır.
Kanserle mücadele eder.
Baş ağrısını dindirir.
KOLESTEROLE KARŞI HAVUÇ
Havuç, mide ülserine karşı koruyucudur. Ağızda bulunan bakterileri temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Anne sütünü arttırır. Yüz ve boyun kırışıklıklarını giderir. Kanseri önler.
ÖKSÜRÜK İÇİN REÇEL
Reçel, şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji verir. Mide ağrısını giderir. Grip ve öksürüğü keser. Cilt hastalıklarını iyileştirir.
SİVİLCELERE MOR LAHANA&NBSP;
Mor lahana, hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelmektedir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarını önler.
BEL AĞRISI BACAĞI VURUR
Bel ağrıları, nezle ve gripten sonra en sık görülen rahatsızlık arasında yer alıyor. Uzmanlar, bel fıtığının en belirgin belirtisinin bacak kasılması olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, "Hastalar bel ağrısı geçtikten sonra bacak ağrısından şikayet ediyor. Bu tehlike demektir" dedi.
GEÇ YEMEK TEHLİKELİ
ABD'de yapılan araştırmaya göre günlük kalori miktarının büyük bölümünü akşam saatlerinden sonra alan kadınlarda kalp damar rahatsızlığı riski artıyor. Yaş ortalaması 33 olan 112 kadının katıldığı araştırmaya göre akşam saatlerinde alınan fazla kalorinin, beden kitle indeksinde artış ve yüksek tansiyon riskini artırdığını ortaya koydu.
Uzmanlar portakalın faydalarını şöyle özetliyor:
Böbrek taşlarını döker.
Diyabeti önler.
Cinsel gücü arttırır.
Kanserle mücadele eder.
Baş ağrısını dindirir.
KOLESTEROLE KARŞI HAVUÇ
Havuç, mide ülserine karşı koruyucudur. Ağızda bulunan bakterileri temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Anne sütünü arttırır. Yüz ve boyun kırışıklıklarını giderir. Kanseri önler.
ÖKSÜRÜK İÇİN REÇEL
Reçel, şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji verir. Mide ağrısını giderir. Grip ve öksürüğü keser. Cilt hastalıklarını iyileştirir.
SİVİLCELERE MOR LAHANA&NBSP;
Mor lahana, hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelmektedir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarını önler.
BEL AĞRISI BACAĞI VURUR
Bel ağrıları, nezle ve gripten sonra en sık görülen rahatsızlık arasında yer alıyor. Uzmanlar, bel fıtığının en belirgin belirtisinin bacak kasılması olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, "Hastalar bel ağrısı geçtikten sonra bacak ağrısından şikayet ediyor. Bu tehlike demektir" dedi.
GEÇ YEMEK TEHLİKELİ
ABD'de yapılan araştırmaya göre günlük kalori miktarının büyük bölümünü akşam saatlerinden sonra alan kadınlarda kalp damar rahatsızlığı riski artıyor. Yaş ortalaması 33 olan 112 kadının katıldığı araştırmaya göre akşam saatlerinde alınan fazla kalorinin, beden kitle indeksinde artış ve yüksek tansiyon riskini artırdığını ortaya koydu.