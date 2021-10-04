Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bir bardak soda reflüye çare

    Reflü, toplumda sık görülen mide hastalıkları arasında yer alıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uz. Dr. Fatih Yüksel Işıksal, kronik gastrit ve reflü hastalığının tanı ve tedavisine ilişkin önemli bilgiler veriyor.

    Bir bardak soda reflüye çare
    Reflü, toplumda sık görülen mide hastalıkları arasında yer alıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uz. Dr. Fatih Yüksel Işıksal, kronik gastrit ve reflü hastalığının tanı ve tedavisine ilişkin önemli bilgiler veriyor.

    KANSERE DÖNÜŞÜR
    Toplumda her 4 kişiden birinde görülen bu hastalıkların mide ağrısı, mide yanması, mideden ağza doğru acı ekşi su gelmesi şikayetlerine yol açtığını söylüyor. "Reflü hastalığı düzgün ve takip edilmediği durumlarda yemek borusu kanserine ilerleyebilir ve bu durum bizim açımızdan biraz daha riskli hastalık olarak kabul edilir" diyor. Reflü hastalarının limon, sirke ve fast food yiyeceklerden uzak durulmasını öneren Uz. Dr. Işıksal, "Reflü hastalarının sarımsak, soğan ve nane gibi yiyecekler ile gazlı içeceklerden uzak durmaları gerekir. Burada tek istisna maden suyudur. Sade maden sularıreflüde şikayetleri azaltır" diyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aleyna’nın ölümü sonrası skandal tehdit!
    Haberler Sağlık Bir bardak soda reflüye çare
        SON DAKİKA