Sağlıklı bağırsaklar için 7 formül

Sağlıklı yaşamak istiyorsanız, bağırsaklarınızı düşünmelisiniz. Araştırmalar gösteriyor ki, bağırsakları sağlıklı olanların birçok virüse karşı koruma kalkanı oluşturuyor. İşte size sağlık kalkanı 7 formül...

EV YOĞURDU:

Karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal ataklarıyla kendini gösteren hassas bağırsak hastalığını (HBH) tedavi ediyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ:

Antiviral, anti-bakteriyel özelliği bağırsakları temizler. Hatta uzun süre koruma sağlar.

BADEM:

Lifli yapısı ile bağırsak sağlığını korur. Kabızlığı bitirir.

ISPANAK:

Bağırsakta faydalı bakterileri çoğaltır. Aynı zamanda içerdiği lif bağırsak ve mide faaliyetlerini olumlu etkilediğinden sindirimi kolaylaştırır. Kabızlık sorununun yaşanma riskini azaltır.

SOMON:

Sindirimin düzenli çalışmasını sağlar. Vücuda dost bağırsak bakterilerinin sayısının arttırılmasına destek oluyor ve böylece sağlıklı bir bağırsak florası oluşturuyor.

KURU BAKLAGİLLER:

Nohut, kuru fasulye, barbunya ve bulgur gibi baklagiller, bağırsakların çalışmasını hızlandırır.

ELMA:

İçerdiği lif ile bağırsak hareketlerini düzenler. Günde bir elma tüketebilirsiniz.