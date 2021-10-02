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    Sağlıklı bağırsaklar için 7 formül

    Sağlıklı yaşamak istiyorsanız, bağırsaklarınızı düşünmelisiniz. Araştırmalar gösteriyor ki, bağırsakları sağlıklı olanların birçok virüse karşı koruma kalkanı oluşturuyor. İşte size sağlık kalkanı 7 formül...

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    Sağlıklı yaşamak istiyorsanız, bağırsaklarınızı düşünmelisiniz. Araştırmalar gösteriyor ki, bağırsakları sağlıklı olanların birçok virüse karşı koruma kalkanı oluşturuyor. İşte size sağlık kalkanı 7 formül...

    EV YOĞURDU:
    Karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal ataklarıyla kendini gösteren hassas bağırsak hastalığını (HBH) tedavi ediyor.

    HİNDİSTAN CEVİZİ:
    Antiviral, anti-bakteriyel özelliği bağırsakları temizler. Hatta uzun süre koruma sağlar.

    BADEM:
    Lifli yapısı ile bağırsak sağlığını korur. Kabızlığı bitirir.

    ISPANAK:
    Bağırsakta faydalı bakterileri çoğaltır. Aynı zamanda içerdiği lif bağırsak ve mide faaliyetlerini olumlu etkilediğinden sindirimi kolaylaştırır. Kabızlık sorununun yaşanma riskini azaltır.

    SOMON:
    Sindirimin düzenli çalışmasını sağlar. Vücuda dost bağırsak bakterilerinin sayısının arttırılmasına destek oluyor ve böylece sağlıklı bir bağırsak florası oluşturuyor.

    KURU BAKLAGİLLER:
    Nohut, kuru fasulye, barbunya ve bulgur gibi baklagiller, bağırsakların çalışmasını hızlandırır.

    ELMA:
    İçerdiği lif ile bağırsak hareketlerini düzenler. Günde bir elma tüketebilirsiniz.

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