Sağlıklı bağırsaklar için 7 formül

Sağlıklı yaşamak istiyorsanız, bağırsaklarınızı düşünmelisiniz. Araştırmalar gösteriyor ki, bağırsakları sağlıklı olanların birçok virüse karşı koruma kalkanı oluşturuyor. İşte size sağlık kalkanı 7 formül...
EV YOĞURDU:
Karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal ataklarıyla kendini gösteren hassas bağırsak hastalığını (HBH) tedavi ediyor.
HİNDİSTAN CEVİZİ:
Antiviral, anti-bakteriyel özelliği bağırsakları temizler. Hatta uzun süre koruma sağlar.
BADEM:
Lifli yapısı ile bağırsak sağlığını korur. Kabızlığı bitirir.
ISPANAK:
Bağırsakta faydalı bakterileri çoğaltır. Aynı zamanda içerdiği lif bağırsak ve mide faaliyetlerini olumlu etkilediğinden sindirimi kolaylaştırır. Kabızlık sorununun yaşanma riskini azaltır.
SOMON:
Sindirimin düzenli çalışmasını sağlar. Vücuda dost bağırsak bakterilerinin sayısının arttırılmasına destek oluyor ve böylece sağlıklı bir bağırsak florası oluşturuyor.
KURU BAKLAGİLLER:
Nohut, kuru fasulye, barbunya ve bulgur gibi baklagiller, bağırsakların çalışmasını hızlandırır.
ELMA:
İçerdiği lif ile bağırsak hareketlerini düzenler. Günde bir elma tüketebilirsiniz.