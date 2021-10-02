Mideyi istila eden helikobakteriler tedavi edilmediğinde kansere kadar ilerleyebiliyor (Sağlık haberleri)

Yanlış beslenme alışkanlıkları, mide hastalıklarına davetiye çıkartıyor. Mideyi istila eden helikobakteriler tedavi edilmediğinde kansere kadar ilerleyebiliyor. Helikobakteriyle mücadelede doğru besinleri tüketmek de etkin rol oynuyor. Acı biber, sarımsak, portakal, greyfurt, domates, kuşburnu, maydanoz, karalahana, yeşil sivribiber ve karnabahar bu hastalığın ilerlemesini engelliyor.

HAYAT ŞEKERDEN TATLI

Ağızları tatlandıran şeker, zehir saçıyor. Şeker hastalarının kansere yakalanma riskinin diğer kişilere oranla 3 kat daha fazla. Uzmanlar, sağlıklı bir hayat için şu önerileri yapıyor: Günde 1-2 porsiyon meyve tüketilmeli. Her meyvenin porsiyon miktarı öğrenilip ona göre tüketilir. Özellikle anne adaylarının bu konuda çok dikkatli olması lazım. Ekmek, makarna, pilav, patates, havuç gibi gıdalar günlük şeker ihtiyacımızı karşılıyor. Bunlar basit şekerden ziyade farklı besinleri de içeren lif, az miktarda da olsa protein, mineral ve vitaminleri içeren sağlıklı şeker kaynağıdır."

NAR YE GENÇ KAL

İçerisindeki onlarca tanesiyle nar, hem ağızları tatlandırır hem de sağlığı korur. Meme, kolon ve prostat kanserinden koruyan nar, antioksidan etkisiyle hücreleri besler. Cildi gençleştirir.