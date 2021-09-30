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    Kansere nota verin (Sağlık haberleri)

    Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal konuyla ilgili olarak şunları açıkladı: "Kansere bağlı yorgunluk, kanser tedavisi gören hastaların yaklaşık yüzde 90'ında görülüyor. Bu durumdaki hastalar daha uzun süre hastanede kalmakta ya da bu hastaların hastaneye tekrar tekrar yatışları gerekmektedir. Bu sıkıntı hastaların günlük aktivitelerini yapmalarına ve sağlık ilintili yaşam kalitelerinin bozulmasına neden olup, sonuç olarak da genel sağ kalımı etkilemektedir. Hastaların yaklaşık yüzde 60'ı yorgunluk şikayetlerine yapılan müdahalelerin yeterli olmadığını düşünmektedir" dedi.

    Kansere nota verin

    Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal konuyla ilgili olarak şunları açıkladı: "Kansere bağlı yorgunluk, kanser tedavisi gören hastaların yaklaşık yüzde 90'ında görülüyor. Bu durumdaki hastalar daha uzun süre hastanede kalmakta ya da bu hastaların hastaneye tekrar tekrar yatışları gerekmektedir. Bu sıkıntı hastaların günlük aktivitelerini yapmalarına ve sağlık ilintili yaşam kalitelerinin bozulmasına neden olup, sonuç olarak da genel sağ kalımı etkilemektedir. Hastaların yaklaşık yüzde 60'ı yorgunluk şikayetlerine yapılan müdahalelerin yeterli olmadığını düşünmektedir" dedi.

    BALIK YE HEMOROİDİ YEN!
    Toplumda     yaygın görülen hemoroit hastalığı, yaşam kalitesini düşürüyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, bu hastalığın ortaya çıkmasında etkili oluyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Menteş, hemoroit hastalarının temel olarak 'Akdeniz' türü diyet tarzında zeytinyağlı, sebze ve balık ağırlıklı beslenmesi gerektiğini söylüyor.

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    Haberler Sağlık Kansere nota verin (Sağlık haberleri)
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