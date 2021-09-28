İnsülin direnci anneliğe engel

İnsülin direnci, ülkemizde her 3 kişiden birini tehdit ediyor. Tedavi edilmediğindeyse diyabete yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Kundakçı Gelir, insülin direncinin genellikle koyu cilt rengi, hızlı ve aşırı kilo alma, kilo vermede zorlanma, adet düzensizliği, tatlı krizleri ve çabuk acıkma gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor.

Bu hastalığın zamanla obezite, hipertansiyon, kısırlık, polikistik over sendromu gibi sıkıntılara yol açabileceğini belirtiyor. İnsülin direncini tedavi yöntemleriyle ilgili şunları söylüyor: Hastaların kan şekerini yükseltmeyen düşük glisemik indeksli, posa ve diğer besin öğeleri yönünden de zengin besinleri tercih etmesi gerekir. Patates, havuç, mısır haricinde tüm sebzeler ile birlikte; barbunya, nohut, kuru fasulye, mercimek gibi baklagiller, kepek, esmer ekmekler, elma ve portakal diyet menüsünde yer almalıdır.