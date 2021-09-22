Terapi Evreni çocuk, ergen, çift, aile, ebeveyn ve yetişkinlere profesyonel destek sağlayan uzman bir ekipten oluşuyor. Klinikte yoğun bir talep gören ruh sağlığı hizmetine, artık dünyanın neresinde olursanız olun kolayca erişebiliyorsunuz. Geçtiğimiz temmuzda kullanıcıların beğenisine sunulan Terapi Evreni uygulamasıyla, psikolojik destek hizmetini toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçlayan Esra Ezmeci, kurduğu ekiple yoğun talep görüyor. Uygulamada uygun ücretlerle görüntülü veya sesli olarak görüşmeler yapılıyor. Ayrıca meditasyonlar ve 63 günlük kendini iyileştir paketleri bulunuyor. Dünyanın her yerinden binlerce insan uygulamayı aktif bir şekilde kullanıyor ve beğenilerini dile getiriyorlar.
Binlerce insanın hayatını değiştiren, aileleri kurtaran ve insanların üzerinde mucizevi etkiler bırakan Uzman Klinik Psikolog Yazar Esra Ezmeci ve Terapi Evreni, toplumun ruh sağlığını desteklemeye devam ediyor. Bu ailenin bir parçası olmak, hayatınızda yeni bir sayfa açmak Terapi Evreni'yle artık çok kolay.
- Sağlık
- 22.09.2021 13:11
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- Son Güncelleme:
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- 22.09.2021 13:11
Terapi Evreni yüz binlerce insanın hayatına ışık oluyor
Terapi Evreni 2020 yılında Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci tarafından kuruldu. İstanbul’da Beşiktaş semtinin en huzurlu mahallesi olan Akatlar’da, kurulduğu günden beri binlerce insanın hayatını güzelleştiriyor. Geçmiş Temizleme Terapisi ile kısa sürede insanların hayatında büyük mucizeler yaratan Esra Ezmeci, kliniğinde misafirlerine, kişisel dönüşümleri için konforlu bir alan sunuyor.
Terapi Evreni çocuk, ergen, çift, aile, ebeveyn ve yetişkinlere profesyonel destek sağlayan uzman bir ekipten oluşuyor. Klinikte yoğun bir talep gören ruh sağlığı hizmetine, artık dünyanın neresinde olursanız olun kolayca erişebiliyorsunuz. Geçtiğimiz temmuzda kullanıcıların beğenisine sunulan Terapi Evreni uygulamasıyla, psikolojik destek hizmetini toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçlayan Esra Ezmeci, kurduğu ekiple yoğun talep görüyor. Uygulamada uygun ücretlerle görüntülü veya sesli olarak görüşmeler yapılıyor. Ayrıca meditasyonlar ve 63 günlük kendini iyileştir paketleri bulunuyor. Dünyanın her yerinden binlerce insan uygulamayı aktif bir şekilde kullanıyor ve beğenilerini dile getiriyorlar.