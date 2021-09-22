Terapi Evreni yüz binlerce insanın hayatına ışık oluyor

Terapi Evreni çocuk, ergen, çift, aile, ebeveyn ve yetişkinlere profesyonel destek sağlayan uzman bir ekipten oluşuyor. Klinikte yoğun bir talep gören ruh sağlığı hizmetine, artık dünyanın neresinde olursanız olun kolayca erişebiliyorsunuz. Geçtiğimiz temmuzda kullanıcıların beğenisine sunulan Terapi Evreni uygulamasıyla, psikolojik destek hizmetini toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçlayan Esra Ezmeci, kurduğu ekiple yoğun talep görüyor. Uygulamada uygun ücretlerle görüntülü veya sesli olarak görüşmeler yapılıyor. Ayrıca meditasyonlar ve 63 günlük kendini iyileştir paketleri bulunuyor. Dünyanın her yerinden binlerce insan uygulamayı aktif bir şekilde kullanıyor ve beğenilerini dile getiriyorlar.



Binlerce insanın hayatını değiştiren, aileleri kurtaran ve insanların üzerinde mucizevi etkiler bırakan Uzman Klinik Psikolog Yazar Esra Ezmeci ve Terapi Evreni, toplumun ruh sağlığını desteklemeye devam ediyor. Bu ailenin bir parçası olmak, hayatınızda yeni bir sayfa açmak Terapi Evreni'yle artık çok kolay.

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