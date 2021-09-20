Hafızaya hatırı var! Türk kahvesinin faydaları...

Dünya üzerinde, en çok ikram edilen kahve türü olan Türk kahvesi tadı ve kokusuyla mest ediyor. Sağlığa olan sayısız faydasıyla dikkat çekiyor.
Dyt. Selva Oturakçıibogi Türk kahvesinin faydalarını açıklıyor.
KANSERLİ hücrelerin gelişmesini engeller.
KALP dostudur. Haftada 2-3 fincan içilmelidir.
KARACİĞERİ korur. Toksinleri temizler.
KAN şekerini dengeler. Tip-2 diyabeti önler.
ALZHEİMER riskini azaltır.
ÇOK GÜZELSİN AVOKADO
Son dönemde oldukça popüler hale gelen meyvelerden avokado, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kalp ve damar sağlığını koruyan, kanserle savaşan bu meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:
KOLESTEROLÜ dengeler. Damar sertliğini önler.
PROSTAT ve meme kanseriyle savaşır.
CİLDİ besler. Yaşlanmayı geciktirir.
BÖBREKLERE iyi gelir. Taşı önler.
GÖZLERİN dostudur. Kataraktla savaşır.
SAÇLARI besler.
TOK tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.
Dyt. Selva Oturakçıibogi Türk kahvesinin faydalarını açıklıyor.
KANSERLİ hücrelerin gelişmesini engeller.
KALP dostudur. Haftada 2-3 fincan içilmelidir.
KARACİĞERİ korur. Toksinleri temizler.
KAN şekerini dengeler. Tip-2 diyabeti önler.
ALZHEİMER riskini azaltır.
ÇOK GÜZELSİN AVOKADO
Son dönemde oldukça popüler hale gelen meyvelerden avokado, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kalp ve damar sağlığını koruyan, kanserle savaşan bu meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:
KOLESTEROLÜ dengeler. Damar sertliğini önler.
PROSTAT ve meme kanseriyle savaşır.
CİLDİ besler. Yaşlanmayı geciktirir.
BÖBREKLERE iyi gelir. Taşı önler.
GÖZLERİN dostudur. Kataraktla savaşır.
SAÇLARI besler.
TOK tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.