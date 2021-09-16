Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak birden çok burun estetiği yaptırmanın oluşturacağı tehlikeleri anlattı

Op.Dr. İbrahim Altoparlak;diyerek doğru teknikler konusunda bilgilendirdi.Op. Dr. İbrahim ALTOPARLAK 1977 Erzurum doğumludur. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı doktorluk eğitimini 2001 yılında tamamlamıştır. 2001 yılında yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde uzmanlık eğitimine başlamış ve 2006 yılında ihtisasını tamamlamıştır. 2006 ve 2009 yılları arasında Ankara Onkoloji Hastanesi Kulak Burun Boğaz Eğitim Kliniğinde Baş Boyun Tümör Cerrahi ve Estetik Burun Operasyonları konusunda kendini geliştirmiştir. Bilimsel toplantılarda ödül almış bildiri ve bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri mevcuttur. 2010 ve 2018 yılları arasında İstanbul Özel Doğan Hastanesi ve Özel Hizmet Hastanesinde hekimlik görevini yapmıştır. Ekim 2018 tarihi itibariyle kendi muayenehanesinde çalışmaktadır.