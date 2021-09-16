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    • Sağlık
    • 16.09.2021 08:54
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    • 16.09.2021 08:54
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    Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak birden çok burun estetiği yaptırmanın oluşturacağı tehlikeleri anlattı

    Ünlü Op.Dr. İbrahim Altoparlak birden fazla burun estetiği yaptıranları uyararak önemli bilgiler verdi. Doktor İbrahim Altoparlak; “Uzun ve kavisli ve ucu kalkık bir burun. İlk başta fikir olarak kulağa hoş gelse de burnun fonksiyonlarını bozması ve tekrar bir operasyon ihtiyacı doğduğunda düzeltmenin daha zor olabileceğini düşünüldüğünde can sıkıcı olabilir. Burun sırtındaki kemik ve kıkırdak destek yapısının, kavisli bir burun uğruna kaybı ilerde kulaktan ya da kaburgadan kıkırdak doku alınması ihiyacını doğurabilir. Abartısız yüzle uyumlu bir burun her zaman en iyisidir. Ultrasonik burun estetiği olarakta bilinen piezo teknolojisi burun kemik yapısına zarar vermeden düzeltme şansı verir. Birden çok kez burun estetiği yaptırmak burnun kanlanmasını bozarak cilt, kemik ve kıkırdak yapısında yıpranmaya neden olur. bu yüzden amaç tek seferde doğru karar vermek ve doğru teknikle güzel bir burun ortaya çıkarabilmektir” dedi.

    Birden çok burun estetiği yaptırmak tehlikeli
    Op.Dr. İbrahim Altoparlak; "Pinokyonun devamlı uzayan ve kısalan bir burnu vardı. gerçekte ise tek seferde düzeltilmesi gereken bir burnunuz var. Ultrasonik burun estetiği olarakta bilinen piezo teknolojisi burun kemik yapısına zarar vermeden düzeltme şansı verir. Ayrıcs ameliyat öncesi üç boyutlu değerlendirme sayesinde doğru planlamada yapılabilir. doğru planlama ve doğru teknik sayesinde başarılı sonuçlar ortaya çıkar" diyerek doğru teknikler konusunda bilgilendirdi.

    Op. Dr. İbrahim ALTOPARLAK 1977 Erzurum doğumludur. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı doktorluk eğitimini 2001 yılında tamamlamıştır. 2001 yılında yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde uzmanlık eğitimine başlamış ve 2006 yılında ihtisasını tamamlamıştır. 2006 ve 2009 yılları arasında Ankara Onkoloji Hastanesi Kulak Burun Boğaz Eğitim Kliniğinde Baş Boyun Tümör Cerrahi ve Estetik Burun Operasyonları konusunda kendini geliştirmiştir. Bilimsel toplantılarda ödül almış bildiri ve bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri mevcuttur. 2010 ve 2018 yılları arasında İstanbul Özel Doğan Hastanesi ve Özel Hizmet Hastanesinde hekimlik görevini yapmıştır. Ekim 2018 tarihi itibariyle kendi muayenehanesinde çalışmaktadır.

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    Haberler Sağlık Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak birden çok burun estetiği yaptırmanın oluşturacağı tehlikeleri anlattı
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