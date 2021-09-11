Beyaz tenli ve sarışın kadınlar dikkat! Safra taşı riski ile karşı karşıya olabilirsiniz

Yemeklerden sonra yağlı gıdaların sindirilmesini kolaylaştıran safra sıvısının bağırsaklara geçişini sağlayan safra kesesinde farklı hastalıklar gelişebiliyor. En sık görülen hastalıkları arasında safra taşları ve safra kesesi polipleri yer alıyor. Prof. Dr. Mete Dolapçı, önemli bilgiler veriyor:

4'TE 3'Ü BELİRTİ VERMİYOR

Safra kesesi, taşlarının en sık izlenen tipi kolesterol taşlarıdır. Safra içeriğindeki kolesterol miktarının artması taş oluşumuna yol açmaktadır. Bir diğer etken ise safra kesesine kadar ulaşan mikropların yol açtığı taşlar olmaktadır. Safra kesesi taşlarının yaklaşık yüzde 75'i herhangi bir belirti ve bulgu vermemektedir. Kişilerin hazımsızlık, gaz şikayeti gibi bir takım hafif şikayetlerini safra kesesine bağlamak çok doğru bir yaklaşım olmamaktadır. Safra kesesi taşına bağlı şikayetler; ayda bir veya daha sık karın ağrısı, 30 dakika-24 saat süren ağrı, son bir yıl içerisinde ortaya çıkmış ağrı, gece uykudan uyandıran ağrı olarak kabul edilir.

KOMPLİKASYON RİSKİNE DİKKAT

Bu şikayetlerin varlığı safra kesesi taşlarının bulgu verir hale geldiğini göstermektedir. Safra kesesi taşlarının yüzde 20'sinde, safra kesesi iltihabı, taşa bağlı ana safra yollarının tıkanması ve pankreas iltihabı komplikasyonlarının gelişme riski bulunmaktadır. Bu komplikasyonlar, safra kesesi içerisindeki taşın safra kesesi kanalını ve ana safra kanalını tıkaması sonucu gelişmektedir. Safra kesesi taşının semptomatik hale gelmesi ya da bu komplikasyonlardan birinin gelişmesi durumunda mutlaka ameliyat gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

LAPAROSKOPİK KONFOR SAĞLIYOR

Safra kesesi ameliyatı genellikle kapalı (laparoskopik) yöntem ile gerçekleştirilir. Operasyon sırasında safra kesesi, içindeki taşlarla birlikte alınır. Laparoskopik ameliyat, safra kesesi taşları veya polipleri için altın standart yöntem olmaktadır. Ancak bazı durumlarda güvenlik için açık ameliyata çevrilebilir.