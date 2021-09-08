Çikolata kisti kadınları tehdit ediyor! Çikolata kisti nedir?

Üreme çağında olan kadınlarda olan endometriozis şiddetli ağrı ve kadın infertilite sebeplerinden biridir. Özellikle bitkisel tedavi hastalığın geçmesini ya da ilerlemesini durdurmayacak aksine hastalığın ilerlemesine neden olur. Ağrılarının dinmesi ve adet düzeni için ilaç tedavisi uygulanabilir. Bol su içmek, domates, balık, baklagiller tüketmek önemlidir.