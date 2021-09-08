Çikolata kisti kadınları tehdit ediyor! Çikolata kisti nedir?

Kadınların hayatını olumsuz yönde etkileyen çikolata kisti, rahim içinde bulunan ve endometrium adı verilen dokunun, rahim boşluğu dışına yerleşmesiyle oluşuyor.
Prof. Dr. Mert Göl, 10 kadından 1'inde görülen çikolata kistiyle ilgili önemli bilgiler veriyor: Çikolata kistinin neden olduğu hala bilinmemektedir. Üreme çağındaki kadınlarda, obezite, kötü beslenme ve ailesinde çikolata kisti olan kadınlarda daha sık görülmektedir.
BİTKİLER HASTALIĞI İLERLETİR
Hasta, küçük boyutlarda olan çikolata kistleri için tetikleyecek şekerli gıdalardan uzak durmalı. İlaç tedavisiyle çok küçük boyutlarda olan endometriozis yok olabilir.