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    Çikolata kisti kadınları tehdit ediyor! Çikolata kisti nedir?

    Çikolata kisti, tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açabiliyor. Prof. Dr. Mert Göl, hastaların şekerli gıdalardan uzak durmasını, domates ve balık tüketmesi gerektiğini söylüyor.

    Çok şeker kisti öne çeker

    Kadınların hayatını olumsuz yönde etkileyen çikolata kisti, rahim içinde bulunan ve endometrium adı verilen dokunun, rahim boşluğu dışına yerleşmesiyle oluşuyor.

    Prof. Dr. Mert Göl, 10 kadından 1'inde görülen çikolata kistiyle ilgili önemli bilgiler veriyor: Çikolata kistinin neden olduğu hala bilinmemektedir. Üreme çağındaki kadınlarda, obezite, kötü beslenme ve ailesinde çikolata kisti olan kadınlarda daha sık görülmektedir.

    BİTKİLER HASTALIĞI İLERLETİR
    Hasta, küçük boyutlarda olan çikolata kistleri için tetikleyecek şekerli gıdalardan uzak durmalı. İlaç tedavisiyle çok küçük boyutlarda olan endometriozis yok olabilir.

        Üreme çağında olan kadınlarda olan endometriozis şiddetli ağrı ve kadın infertilite sebeplerinden biridir. Özellikle bitkisel tedavi hastalığın geçmesini ya da ilerlemesini durdurmayacak aksine hastalığın ilerlemesine neden olur. Ağrılarının dinmesi ve adet düzeni için ilaç tedavisi uygulanabilir. Bol su içmek, domates, balık, baklagiller tüketmek önemlidir.

        GEÇMEYEN YORGUNLUK
        Çikolata kisti olan bir hastanın düzenli aralıklarla muayene olması gerekmektedir.

        3 cm üzerinde olan ve özellikle şiddetli ağrının ve gebelik problemi yaşayan bir kadının tedavisi sadece ameliyattır. Laparoskopik yöntemle ameliyat edilmelidir. Tedavi edilmezse çikolata kistinin ilerler. Daha ciddi problemlere yol açar. İlerlemiş çikolata kistinde kadınlarda kronik yorgunluk hissi görülmektedir.

            TUVALETE ÇIKMAK İSTEMEZLER
            Çikolata kistinin en büyük şikayetleri arasında adet döngüleri olan şiddetli ağrılar yer alır.

            Bu ağrılar sadece pelvik bölgesinde görülmemektedir. Sırt, bel, bacaklarda da çikolata kisti sebebiyle ağrılar yaşanabilir. Hasta, büyük abdestini yaparken yaşayacağı ağrı nedeniyle tuvalete çıkmak istemeyecektir.
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            Haberler Sağlık Çikolata kisti kadınları tehdit ediyor! Çikolata kisti nedir?
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