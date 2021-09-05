Kemik erimesi boyu kısaltıyor

Osteoporoz, yani halk arasında bilinen adıyla kemik erimesi vücuttaki kemiklerin sertliklerinin azalıp kalitelerinin bozulmasıyla ortaya çıkıyor. Genellikle kadınları tehdit eden bu hastalık, sıklıkla menopoz sonrasında ortaya çıkıyor.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şenay Şıldır, kemik erimesiyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Kemiklerdeki erime nedeniyle hastalarda kamburluk ve boy kısalmasının görüldüğünü söylüyor.
Dr. Şenay Şıldır, kemik erimesini önleyecek besinleri sıralıyor: Süt ve süt ürünleri peynir, yoğurt. Mısır, kara buğday, yulaf, arpa, darı, buğday gibi rafine edilmemiş tahıllar. Badem, yer fıstığı, fındık ve ceviz gibi sert kabuklu yemişler. Keten tohumu, ayçiçeği tohumu. Baklagiller.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şenay Şıldır, kemik erimesiyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Kemiklerdeki erime nedeniyle hastalarda kamburluk ve boy kısalmasının görüldüğünü söylüyor.
Dr. Şenay Şıldır, kemik erimesini önleyecek besinleri sıralıyor: Süt ve süt ürünleri peynir, yoğurt. Mısır, kara buğday, yulaf, arpa, darı, buğday gibi rafine edilmemiş tahıllar. Badem, yer fıstığı, fındık ve ceviz gibi sert kabuklu yemişler. Keten tohumu, ayçiçeği tohumu. Baklagiller.