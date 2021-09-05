Kemik erimesi boyu kısaltıyor

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yani halk arasındabilinen adıylavücuttakikemiklerin sertliklerininazalıp kalitelerininbozulmasıylaortaya çıkıyor. Genelliklekadınları tehditeden bu hastalık, sıklıklasonrasındaortaya çıkıyor.Fizik Tedavi veRehabilitasyon UzmanıDr. Şenay Şıldır,kemik erimesiyle ilgilibilinmesi gerekenleriaçıklıyor. Kemiklerdeki erimenedeniyle hastalarda kamburlukve boy kısalmasınıngörüldüğünüsöylüyor.Dr. Şenay Şıldır,kemik erimesiniönleyecek besinlerisıralıyor: Sütve süt ürünleripeynir, yoğurt.Mısır, kara buğday,yulaf, arpa,darı, buğday gibirafine edilmemiştahıllar. Badem,yer fıstığı, fındıkve ceviz gibi sertkabuklu yemişler.Keten tohumu, ayçiçeğitohumu. Baklagiller.