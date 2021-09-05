Kahvenin azı karar çoğu zarar (Sağlık haberleri)

en popüler içeceklerinden biri olan kahve, sohbetleri tatlandırılıyor. Ölçülü tüketildiğinde iseçok sayıda katkı sağlıyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, içeriğinde kafein sayesinde kahvenin enerji verdiğini ve yorgunluğu önlediğini söylüyor. "Kahve, zihni açar." diyor. Ancak fazla tüketilen kahvenin hipertansiyon, kemik kaybı, uyku problemleri ve doğurganlık oranının azalması gibi problemlere yol açacağı konusunda uyarıyor.günümüzde hızla yayılıyor. Stres, yoğun iş ortamı, hava kirliliği ve yanlış beslenme unutkanlığa neden oluyor. BUnutkanlığa iyi gelen besinler şöyle sıralanıyor: Fındık, ceviz, yaban mersini ve bitter çikolata, domates, ıspanak, tarçın, nar...tatlandıranmutluluk hormonunu artırır. Kan akışını hızlandırarak tansiyonu düşürür. Ciltteki toksinleri arındırır. Enerjiyi yükseltir. Kalp sağlığını korur. Sindirimi hızlandırır.B ve C vitaminlerinden zenginkaraciğeri toksinlerden temizler. Sarılığı iyileştirir. Sindirim sistemine iyi gelir. Hazımsızlık bitirir. İdrar yollarını temizler. Kemikleri güçlendirir.deposu, vücudu toksinlerden arındırır. Kalp krizi riskini azaltır. Menopoz sonrası kadınlarda görülen kemik erimesi riskini azaltır. Saç dökülmesini engeller.ve mineral deposu mantar, kolesterolü düşürür. Antioksidan etkisiyle beyni güçlendirir. Hafızayı korur. Diyabetle mücadele eder. Kan şekerini dengeleyerek pankreası korur.