Kahvenin azı karar çoğu zarar (Sağlık haberleri)

Dünyanın en popüler içeceklerinden biri olan kahve, sohbetleri tatlandırılıyor. Ölçülü tüketildiğinde ise sağlığa çok sayıda katkı sağlıyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, içeriğinde kafein sayesinde kahvenin enerji verdiğini ve yorgunluğu önlediğini söylüyor. "Kahve, zihni açar. Günde 3 fincan kahve tüketmenin Alzheimer riskini yüzde 60 oranında azaltır" diyor. Ancak fazla tüketilen kahvenin hipertansiyon, kemik kaybı, uyku problemleri ve doğurganlık oranının azalması gibi problemlere yol açacağı konusunda uyarıyor.
AKLIMI SEVEYİM
Alzheimer, günümüzde hızla yayılıyor. Stres, yoğun iş ortamı, hava kirliliği ve yanlış beslenme unutkanlığa neden oluyor. Bu hastalıktan korunmanın ve beyni güçlü tutmanın yolu ise doğru beslenmekten geçiyor. Unutkanlığa iyi gelen besinler şöyle sıralanıyor: Fındık, ceviz, yaban mersini ve bitter çikolata, domates, ıspanak, tarçın, nar...
MUTLULUK BİTTERDE!
Ağızları tatlandıran bitter çikolata, mutluluk hormonunu artırır. Kan akışını hızlandırarak tansiyonu düşürür. Ciltteki toksinleri arındırır. Enerjiyi yükseltir. Kalp sağlığını korur. Sindirimi hızlandırır.
KARACİĞERE KUŞKONMAZ
A, B ve C vitaminlerinden zengin kuşkonmaz, karaciğeri toksinlerden temizler. Sarılığı iyileştirir. Sindirim sistemine iyi gelir. Hazımsızlık bitirir. İdrar yollarını temizler. Kemikleri güçlendirir.
TAHİNLE SAÇLAR GÜÇLÜ
Şifa deposu tahin, vücudu toksinlerden arındırır. Kalp krizi riskini azaltır. Menopoz sonrası kadınlarda görülen kemik erimesi riskini azaltır. Saç dökülmesini engeller.
KOLESTEROLE MANTAR
Vitamin ve mineral deposu mantar, kolesterolü düşürür. Antioksidan etkisiyle beyni güçlendirir. Hafızayı korur. Diyabetle mücadele eder. Kan şekerini dengeleyerek pankreası korur.
AKLIMI SEVEYİM
Alzheimer, günümüzde hızla yayılıyor. Stres, yoğun iş ortamı, hava kirliliği ve yanlış beslenme unutkanlığa neden oluyor. Bu hastalıktan korunmanın ve beyni güçlü tutmanın yolu ise doğru beslenmekten geçiyor. Unutkanlığa iyi gelen besinler şöyle sıralanıyor: Fındık, ceviz, yaban mersini ve bitter çikolata, domates, ıspanak, tarçın, nar...
MUTLULUK BİTTERDE!
Ağızları tatlandıran bitter çikolata, mutluluk hormonunu artırır. Kan akışını hızlandırarak tansiyonu düşürür. Ciltteki toksinleri arındırır. Enerjiyi yükseltir. Kalp sağlığını korur. Sindirimi hızlandırır.
KARACİĞERE KUŞKONMAZ
A, B ve C vitaminlerinden zengin kuşkonmaz, karaciğeri toksinlerden temizler. Sarılığı iyileştirir. Sindirim sistemine iyi gelir. Hazımsızlık bitirir. İdrar yollarını temizler. Kemikleri güçlendirir.
TAHİNLE SAÇLAR GÜÇLÜ
Şifa deposu tahin, vücudu toksinlerden arındırır. Kalp krizi riskini azaltır. Menopoz sonrası kadınlarda görülen kemik erimesi riskini azaltır. Saç dökülmesini engeller.
KOLESTEROLE MANTAR
Vitamin ve mineral deposu mantar, kolesterolü düşürür. Antioksidan etkisiyle beyni güçlendirir. Hafızayı korur. Diyabetle mücadele eder. Kan şekerini dengeleyerek pankreası korur.