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    Doktor Bülent Cihantimur hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi! Talihsiz kadın ameliyat sonrası yaşamını yitirdi

    Ukraynalı Zera Asanova, vücut estetiği için İstanbul’a geldi. Güzelleşmek için Dr. Bülent Cihantimur’un kliniğine gitti. Ancak ameliyat sonrası hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Zera Asanova'nın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Estetik killiniği
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    Ukrayna'daki en büyük tüp bebek merkezinin sahibi olan Zera Asanova, vücut toparlama, göğüs küçültme ve popo estetiği yaptırmak istedi. Bunun için İstanbul'a geldi.

    DoctorB olarak tanınan Dr. Bülent Cihantimur'un Şişli'deki kliniğine gitti. Klinikte işlemleri yapılan Zera Asanova, ameliyat için masaya yattı. İddiaya göre genç kadının vücudunda ameliyat sırasında bazı komplikasyonlar gelişti.

    Hastane yetkilileri tarafından 112 Acil Servisi'ne haber verildi.

    Çünkü yine iddiaya göre hastanede yoğun bakım ünitesi yoktu. Durumu kötüye giden talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ukraynalı kadının ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Sağlık Doktor Bülent Cihantimur hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi! Talihsiz kadın ameliyat sonrası yaşamını yitirdi
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