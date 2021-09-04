Doktor Bülent Cihantimur hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi! Talihsiz kadın ameliyat sonrası yaşamını yitirdi

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Ukrayna'daki en büyük tüp bebek merkezinin sahibi olan Zera Asanova, vücut toparlama, göğüs küçültme ve popo estetiği yaptırmak istedi. Bunun için İstanbul'a geldi.

DoctorB olarak tanınan Dr. Bülent Cihantimur'un Şişli'deki kliniğine gitti. Klinikte işlemleri yapılan Zera Asanova, ameliyat için masaya yattı. İddiaya göre genç kadının vücudunda ameliyat sırasında bazı komplikasyonlar gelişti.

Hastane yetkilileri tarafından 112 Acil Servisi'ne haber verildi.

Çünkü yine iddiaya göre hastanede yoğun bakım ünitesi yoktu. Durumu kötüye giden talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ukraynalı kadının ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.