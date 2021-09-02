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    ABD'li uzmanlardan hayat kurtaracak yeni yöntem! Tümör kandan bulunacak

    Nörofibromatoz tip 1 veya NF1 şeklinde bilinen kalıtsal bir durum taşıyan kişilerde, sıklıkla sinirler civarında büyüyen ve kanserojen ya da habis olmayan tümörler gelişiyor.

    Tümör kandan bulunacak

    Nörofibromatoz tip 1 veya NF1 şeklinde bilinen kalıtsal bir durum taşıyan kişilerde, sıklıkla sinirler civarında büyüyen ve kanserojen ya da habis olmayan tümörler gelişiyor.

    Bu tümörler bazen saldırgan kanserlere dönüşebiliyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan araştırmacılar, kanserin yüksek hassasiyet ve düşük maliyet ile erkenden tespit edilebilmesini sağlayacağını umdukları yeni bir kan tahlil yöntemi geliştirdi. Bu kan tahlil yönteminin ayrıca doktorların, hastaların kanser tedavisine ne kadar iyi yanıt verdiğini takip etmesine de yardımcı olacağı belirlendi.

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