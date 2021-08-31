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    Uzmanlar, yüzüstü yatmanın omurgayı olumsuz etkilediğini söylüyor

    Uzmanlar, yüzüstü yatmanın omurgayı olumsuz etkilediğini söylüyor. Yan ve sırt üstü yatmanın doğru olduğunu belirtiyor. Astım ve kalp yetmezliği olan hastalar yüksek bir yastıkla sırtüstü yatmalıdır.

    Tehlikeyle yüzleşmeyin

    Yatma şeklindeki hatalar, hastalıklara zemin hazırlıyor. Doç. Dr. Sena Tolu, yüzüstü yatmanın omurgayı olumsuz etkilediğini söylüyor. "Bu pozisyonda uyumak boyun, sırt ve bel etrafındaki bağların ve kasların gerilmesine, boyun ve bel kıvrımında artışa neden oluyor. Omurgadan sinirlere gereksiz baskı oluşturarak fıtığın oluşmasına yol açabilir" diyor.

    Tolu, kaliteli ve sağlıklı bir uyku için önerilen yatış pozisyonlarının kişiye ve hastalıklara özel olması gerektiğini belirtiyor: Omurga sağlığı için de yan yatış pozisyonu omurlar arası disklere binen yükü azaltır. Yüksek tansiyon, reflü, uyku apne sendromu ve gebelerde sol taraf üzerine yan yatış öneriliyor. Astım ve kalp yetmezliği olan hastalar yüksek bir yastıkla sırtüstü yatmalıdır.

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