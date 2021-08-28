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    Kanser sesten eder! 10 günden uzun süren ses kısıklığına ve kanlı balgama dikkat...

    Sinsi ilerleyen akciğer kanseri, farklı belirtilerle sinyal veriyor. Dr. Huri Özkan Yılmaz, “10 günden uzun süren ses kısıklığına ve kanlı balgama dikkat edin” diyor.

    Kanser sesten eder
    Akciğer kanseri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın görülüyor. Yaşam kaybına neden oluyor. Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz, hastaların üçte ikisinin tanı aldıklarında ileri evrede olduklarına dikkat çekiyor:

    ÖKSÜRÜK SÜRESİ BELİRLEYİCİ
    Öksürük, akciğer kanserinin en sık rastlanan yakınması olmakla birlikte öncül belirtiler arasında ilk sırada yer alıyor. Üç haftadan uzun sürdüğünde veya mevcut öksürüğün şiddetlenip sıklığının arttığı durumlarda çok dikkatli olunmalı ve hekime başvurulmalıdır. Şikayetler yoğun egzersizlerde ortaya çıkabileceği gibi hiç efor sarf etmeden de meydana gelebilir.

    HAREKETSİZ NEFES DARLIĞI OLUR
    Özellikle sigara içenlerde nefes darlığı başlamasının akciğer kanserinin belirtisi olabileceği gibi KOAH'ın da erken habercisi olabiliyor. Tümör akciğer zarına veya göğüs duvarına yerleşmişse derin nefes almakla artan çoğunlukla tek taraflı ve saatlerce devam eden göğüs ağrısı görülebilir. Bu ağrı tipinin de çoğunlukla ağrı kesicilere yanıtı zayıftır.
    Akciğer zar tutulumunda sıklıkla sıvı meydana gelir ve akciğere baskı yapan sıvı nefes darlığı, göğüs ağrısı, omza vuran ağrıya neden olabilir.

    KANLI BALGAM UYARISI
    Kanlı balgamın en önemli bulgulardan biridir. Tümör ile tıkanan bronşun açıldığı akciğer alanlarında zatürre gelişir. Akciğerlerin üst loblarında gelişen bir tümör sinirlere bası yaparak ses kısıklığına neden olabileceği için enfeksiyon veya reflü gibi altta yatan bir sorun olmadan, 10 günden uzun süren ses kısıklığında mutlaka hekime başvurmak gerekmektedir.

    55 YAŞ ÜSTÜ YÜKSEK RİSKLİ
    Sigara içenlerin, ailesinde kanser öyküsü bulunanların, toksik maddelere maruz kalan meslek gruplarında çalışanların yıllık akciğer grafisi, 55 yaş üstü yüksek riskli gruplarda düşük doz tomografi ile taraması, nedeni açıklanamayan öksürük ve tekrarlayan zatürrelerde bronkoskopik inceleme mutlaka önerilmektedir.

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    Haberler Sağlık Kanser sesten eder! 10 günden uzun süren ses kısıklığına ve kanlı balgama dikkat...
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