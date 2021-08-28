Kahvaltı sonrası fırçalamayın (Sağlık haberleri)

Diş hekimi Anna Peterson, kahvaltıdan sonra diş fırçalamanın aslında dişlere zarar verebileceği konusunda uyarıyor. "Kahvaltıda ağzınız asidik oluyor. Yani kahvaltıdan sonra dişlerinizi fırçalarken yaptığınız şey, asidi dişe fırçalamak ve bu diş minesini aşındırır. Kahvaltıdan önce fırçalamak dişlerinizi yiyeceğiniz her şeyden korur" diyor.
AKNELERE BAL
Bal, kuvvet ve canlılık verir. Cildi nemlendirir. Akne ve sivilceleri ortadan kaldırır. Nekahat döneminde hastanın ayağa kalkmasına yardım eder. Kansızlığa iyi gelir. Kabızlığı bitirir.
TAHİN ŞEKERİ BİTİRİN
Tahin, yaraların iyileşmesini hızlandırır. Diyabete ve kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğiyle tıkanmaları engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar. Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarını önler.
OJE RUJ ERGENLİĞİ TETİKLER
Pandemi dönemiyle birlikte çocuklarda obezite ve erken ergenlik artıyor. Prof. Dr. Mehmet Boyraz, takip ettikleri hastaların yüzde 80'inin geçen yıla göre kilo aldığını söylüyor. Boyraz, "Okula gidemeyen çocuğun evde gece yarılarına kadar bilgisayar ve tablet başında olması, oje ve ruj kullanımı kız çocuklarında ergenliği tetikliyor. Akşamları tempolu yürüyüşler yapılabilir. Fast fooddan uzak durulmalı" diyor.
VAKA SAYISI 18 BİN 340
Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Covid-19 testi yapıldı. 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 528 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı" dedi.
KALP VİTAMİNİ!
Batı Avustralya ve Edith Cowan üniversitelerinden uzmanlar, 50 binden fazla kişiden oluşan verileri inceledi. K vitamininin, ateroskleroz (damar sertliği) ile ilişkili kardiyovasküler hastalık riskini neredeyse yüzde 34 düşürdüğünü tespit etti. Çalışmada ayrıca K1 vitaminini sık tüketen kişilerde kalp hastalığı riskinin yüzde 21, K2 vitamini bakımından zengin gıdalarla beslenenlerde de yüzde 14 azaldığı gözlendi. K vitamini, ıspanak, brokoli, domates, yumurta, süt ürünleri, yağlı tohumlar gibi birçok bitkisel ve hayvansal besinde bulunuyor.
AKNELERE BAL
Bal, kuvvet ve canlılık verir. Cildi nemlendirir. Akne ve sivilceleri ortadan kaldırır. Nekahat döneminde hastanın ayağa kalkmasına yardım eder. Kansızlığa iyi gelir. Kabızlığı bitirir.
TAHİN ŞEKERİ BİTİRİN
Tahin, yaraların iyileşmesini hızlandırır. Diyabete ve kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğiyle tıkanmaları engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar. Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarını önler.
OJE RUJ ERGENLİĞİ TETİKLER
Pandemi dönemiyle birlikte çocuklarda obezite ve erken ergenlik artıyor. Prof. Dr. Mehmet Boyraz, takip ettikleri hastaların yüzde 80'inin geçen yıla göre kilo aldığını söylüyor. Boyraz, "Okula gidemeyen çocuğun evde gece yarılarına kadar bilgisayar ve tablet başında olması, oje ve ruj kullanımı kız çocuklarında ergenliği tetikliyor. Akşamları tempolu yürüyüşler yapılabilir. Fast fooddan uzak durulmalı" diyor.
VAKA SAYISI 18 BİN 340
Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Covid-19 testi yapıldı. 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 528 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı" dedi.
KALP VİTAMİNİ!
Batı Avustralya ve Edith Cowan üniversitelerinden uzmanlar, 50 binden fazla kişiden oluşan verileri inceledi. K vitamininin, ateroskleroz (damar sertliği) ile ilişkili kardiyovasküler hastalık riskini neredeyse yüzde 34 düşürdüğünü tespit etti. Çalışmada ayrıca K1 vitaminini sık tüketen kişilerde kalp hastalığı riskinin yüzde 21, K2 vitamini bakımından zengin gıdalarla beslenenlerde de yüzde 14 azaldığı gözlendi. K vitamini, ıspanak, brokoli, domates, yumurta, süt ürünleri, yağlı tohumlar gibi birçok bitkisel ve hayvansal besinde bulunuyor.