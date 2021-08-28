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    Duşun fazlası cildi kurutur

    Ciltte kuruluk, gerilme hissi, kepeklenme, pul pul soyulma, çatlaklar, kaşıntı gibi sorunlarla belirti veriyor. Dr. Serpil Pırmıt, 10 dakikadan fazla alınan duşun cildi kuruttuğunu söylüyor.

    Duşun fazlası cildi kurutur
    En sık ellerde, kol ve bacağın alt kısımlarında, göz çevresi ile dudaklarda görülse de, ciltte kuruluk vücudun hemen her bölgesinde oluşabiliyor. Cilt kuruluğu için önlem alınmadığında yüzde, özellikle göz çevresinde ince kırışıkların oluşumu hızlanabiliyor. Bunun yanı sıra kuruluğun artmasıyla birlikte ciltte geniş ve derin çatlaklar, açık yaralar, egzama ile enfeksiyon gibi daha ciddi sorunlar gelişebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt, "Güneşin kurutucu etkisinden korunabilmek için dışarı çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucu ürünü cildinize sürün. Ayrıca kremi her 2-3 saatte bir tekrar etmeye özen gösterin. Cildin nemini kaybetmemesi için banyo ve duş süresini 10 dakika, hatta daha kısa tutmayı alışkanlık haline getirin" diyor.
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