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    Vertigo başımızı döndürür! Vertigo hastalığında tiroit riskine dikkat!

    Baş dönmesi, pek çok hastalığı işaret ediyor. Bunların başında, B vitamini eksikliği, hipotiroidi, vertigo ve migren geliyor. Uzmanlar uyarıyor: Şikayetler ataklar halinde geliyorsa, mutlaka doktora görünün.

    Vertigo başımızı döndürür

    Dengenin yitirilmesi, bulantı, kusma, kulakta çınlama, işitme azlığı ve gürültüden rahatsız olma... Tüm bu şikayetler baş dönmesine eşlik ediyor. Toplumdaki yaygın inanışın aksine baş dönmesi bir hastalık değil, pek çok hastalığın belirtisi olabiliyor. Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar baş dönmesinde dikkat edilmesi gereken sinyalleri ve tedavide öne çıkan yöntemleri anlatıyor.

    VERTİGO İLK NEDEN!
    Halk arasında 'kulak kristallerinin yer değiştirmesi' olarak bilinen vertigo, baş dönmesinin en sık görülen türünü oluşturuyor. 15 saniyeden birkaç dakikaya kadar devam edebilen, hareketle tetiklenen baş dönmelerinin altında da çoğunlukla bu neden yatıyor.

    Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar "Kafa travması, ani hareket, öne eğilme, zıplama, yatakta sağdan sola veya soldan sağa sola dönme gibi hareketler kristallerin yer değiştirmesine bağlı gelişen baş dönmesini tetikleyer. Demir ve B vitamini eksikliği, hipertansiyon, hipotiroidi, migren, multiple skleroz, tümörler ve hatta stres gibi psikolojik etkenler de başımızı döndürebilir" diyor.

        BU BELİRTİLER VARSA HEMEN DOKTORA
        Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, baş dönmesinde acil tedavi gerektiren şikayetleri şöyle sıralıyor:
        Baş dönmesi sorunu saniyeler sürmekle beraber tekrarlıyorsa,
        Saatlerce sürüyorsa,


        Ataklar halinde geliyorsa,
        İşitme kaybı, bulantı kusma, baş ağrısı, kulak çınlaması gibi yakınmalar eşlik ediyorsa.

        TEDAVi YÖNTEMLERİ
        Baş dönmesinin tedavisi, altta yatan nedene göre belirleniyor. Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, tedavi yöntemlerine başvurulduğunu şöyle anlatıyor:

        D VİTAMİNİ TEDAVİSİ:
        Baş dönmesi D vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir. Hastalara D vitamini takviyesi olarak süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı, yeşil sebzeler, karaciğer, kuru üzüm, pekmez önerilir.

            STRESİ ÖNLEYİN:
            Migrenöz ve ruhsal kaynaklı baş dönmelerinde stres tetikleyici bir faktör olur. Bu nedenle stres oluşturan faktörleri ortadan kaldırmak gerekir.

            EGZERSİZ PROGRAMI:
            Denge sinir iltihabı hastalığında ilaç tedavisi ve dengeye yönelik egzersiz önerilir.

            DEMİR TAKVİYELERİ:
            Baş dönmesinin altında demir veya vitamin eksikliği varsa; diyet, demir ve vitamin tedavileri verilir.

            SON ÇARE CERRAHİ
            Cerrahi tedavi:
            İç kulak tümörlerinde tümörün büyüme hızı önem taşıyor. Tümörün yerleşim yeri, büyüklüğü ve hastanın genel durumuna bağlı olarak cerrahi tedavi veya radyo cerrahi yöntemleriyle müdahale edilir.

            TİROİT DE RİSKİ ARTIRIYOR
            Hipertansiyon, hipotiroidi, multiple skleroz ve migren gibi altta yatabilecek diğer hastalıkların tedavisi, ilgili branşlar tarafından düzenlenir.
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            Haberler Sağlık Vertigo başımızı döndürür! Vertigo hastalığında tiroit riskine dikkat!
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