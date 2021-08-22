Vertigo başımızı döndürür! Vertigo hastalığında tiroit riskine dikkat!

Dengenin yitirilmesi, bulantı, kusma, kulakta çınlama, işitme azlığı ve gürültüden rahatsız olma... Tüm bu şikayetler baş dönmesine eşlik ediyor. Toplumdaki yaygın inanışın aksine baş dönmesi bir hastalık değil, pek çok hastalığın belirtisi olabiliyor. Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar baş dönmesinde dikkat edilmesi gereken sinyalleri ve tedavide öne çıkan yöntemleri anlatıyor.