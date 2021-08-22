Vertigo başımızı döndürür! Vertigo hastalığında tiroit riskine dikkat!

Dengenin yitirilmesi, bulantı, kusma, kulakta çınlama, işitme azlığı ve gürültüden rahatsız olma... Tüm bu şikayetler baş dönmesine eşlik ediyor. Toplumdaki yaygın inanışın aksine baş dönmesi bir hastalık değil, pek çok hastalığın belirtisi olabiliyor. Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar baş dönmesinde dikkat edilmesi gereken sinyalleri ve tedavide öne çıkan yöntemleri anlatıyor.
VERTİGO İLK NEDEN!
Halk arasında 'kulak kristallerinin yer değiştirmesi' olarak bilinen vertigo, baş dönmesinin en sık görülen türünü oluşturuyor. 15 saniyeden birkaç dakikaya kadar devam edebilen, hareketle tetiklenen baş dönmelerinin altında da çoğunlukla bu neden yatıyor.
Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar "Kafa travması, ani hareket, öne eğilme, zıplama, yatakta sağdan sola veya soldan sağa sola dönme gibi hareketler kristallerin yer değiştirmesine bağlı gelişen baş dönmesini tetikleyer. Demir ve B vitamini eksikliği, hipertansiyon, hipotiroidi, migren, multiple skleroz, tümörler ve hatta stres gibi psikolojik etkenler de başımızı döndürebilir" diyor.