Astım hastalarına kritik uyarı! Eğer havadaki nem oranı...

İklim kriziyle birlikte dünya genelinde aşırı sıcaklar meydana geliyor. Bu durum da astım hastalarının daha fazla nöbet geçirmesine neden oluyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, astımı olanların havadaki nem oranının yüzde 60'ı geçtiği günlerde dışarı çıkmaması gerektiğini kaydediyor.
Yılmaz, "Aşırı sıcak hava nemin de etkisiyle astımı tetikliyor. Ayrıca küresel ısınma nedeniyle polenlerin atmosferde uzun süre kalması da astım ataklarını başlatıyor. Nemin yüzde 30 ile 50 arasında olması gerekiyor. Aşırı nemi düşürmek için klima kullanılabilir fakat ortam aşırı soğutulmamalıdır. Astım hastalarının yazın tedavilerini aksatmaması şart" diyor.
KLOR NÖBETİ TETİKLER
Sıcaktan bunalan astım hastalarının serinlemek için havuz yerine denizi tercih etmelerinin daha iyi olacağını anlatan Dr. Yılmaz, klorun astım nöbetini tetikleyebileceğini dile getiriyor.