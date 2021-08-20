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    Astım hastalarına kritik uyarı! Eğer havadaki nem oranı...

    İklim kriziyle birlikte dünya genelinde aşırı sıcaklar meydana geliyor. Bu durum da astım hastalarının daha fazla nöbet geçirmesine neden oluyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, astımı olanların havadaki nem oranının yüzde 60'ı geçtiği günlerde dışarı çıkmaması gerektiğini kaydediyor.

    Astımı önemseyin!

    İklim kriziyle birlikte dünya genelinde aşırı sıcaklar meydana geliyor. Bu durum da astım hastalarının daha fazla nöbet geçirmesine neden oluyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, astımı olanların havadaki nem oranının yüzde 60'ı geçtiği günlerde dışarı çıkmaması gerektiğini kaydediyor.

    Yılmaz, "Aşırı sıcak hava nemin de etkisiyle astımı tetikliyor. Ayrıca küresel ısınma nedeniyle polenlerin atmosferde uzun süre kalması da astım ataklarını başlatıyor. Nemin yüzde 30 ile 50 arasında olması gerekiyor. Aşırı nemi düşürmek için klima kullanılabilir fakat ortam aşırı soğutulmamalıdır. Astım hastalarının yazın tedavilerini aksatmaması şart" diyor.

    KLOR NÖBETİ TETİKLER
    Sıcaktan bunalan astım hastalarının serinlemek için havuz yerine denizi tercih etmelerinin daha iyi olacağını anlatan Dr. Yılmaz, klorun astım nöbetini tetikleyebileceğini dile getiriyor.

        Yaz aylarında hastanelerdeki acil servislere astım nöbeti şikayetiyle gelenlerin sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Yılmaz, "Havalar her yıl daha fazla ısınıyor. Bundan dolayı tedbiri elden bırakmamalıyız. Zorunlu aktiviteler, çalışma düzeni gibi konularda mecburen sıcağa maruz kalacak astım hastasının mutlaka semptom giderici ilaçlarını işe gitmeden önce alması gerekir" diye konuşuyor.

        BELİRTİLERİ NELER?
        Öksürük (genellikle kuru ve krizler halindedir gece uykuda uyandırabilir.)


        Hırıltılı solunum.
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            Haberler Sağlık Astım hastalarına kritik uyarı! Eğer havadaki nem oranı...
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