Astım hastalarına kritik uyarı! Eğer havadaki nem oranı...

Yılmaz, "Aşırı sıcak hava nemin de etkisiyle astımı tetikliyor. Ayrıca küresel ısınma nedeniyle polenlerin atmosferde uzun süre kalması da astım ataklarını başlatıyor. Nemin yüzde 30 ile 50 arasında olması gerekiyor. Aşırı nemi düşürmek için klima kullanılabilir fakat ortam aşırı soğutulmamalıdır. Astım hastalarının yazın tedavilerini aksatmaması şart" diyor.