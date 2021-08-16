Türkiye’nin en iyi saç ekimi merkezleri 2021

Saç ekim merkezleri konaklama dâhil paketlerde sunabilmekte. Bu sayede İstanbul dışındaki illerde yaşayanlar için de güzel bir tatil ve değişim imkânı mevcut. Hem saç ektiriyorsunuz hem kaliteli bir ekim yapılıyor hem de düzenlenen birçok tura katılarak İstanbul, Ankara veya İzmir'in tadını çıkarıyorsunuz. Bu gibi durumlarda 1 haftalık izin yeterli olmaktadır. 1 hafta sonunda normal yaşantınıza devam edebilmektesiniz.

Lütfen dikkat: Saç ekimi operasyonlarında kliniğin hijyeni ve referansları önemlidir. Sağlığınız için karar vermeden önce mutlaka saç ekim merkezi ile görüşmenizi öneririz.

En iyi saç ekimi merkezleri sıralamasında 2021 yılının sonlarına yaklaşırken yeni firmalarda listeye eklendi.

Kaliteli bir saç ekim merkezinde yapılan işlemler son derece başarılı sonuçlar vermekte. Türkiye'de en çok saç ekim merkezi İstanbul 'da bulunmakta. Daha sonra sıralamayı Ankara ve İzmir takip etmekte. Kalite bakımından en iyi saç ekim doktorları da İstanbul ve Ankara'da bulunuyor. Bir çok Saç ekimi uzmanı ise anlaşmalı olduğu hastanelerde uygun koşullarda saç ekimi işlemini gerçekleştirmekte.

1 - Smile Hair Clinic, İstanbul - Ataşehir - Doktor Gökay Bilgin & Doktor Mehmet Erdoğan

10 yıldır saç ekimi gerçekleştiren Smile Saç Ekim Merkezi, DHI, Safir ve FUE tekniklerinden daha verimli olan ve sadece bu klinikte uygulanan Smile True Safir FUE saç ekimini uygulamaktadır. Dünya'nın en başarılı saç ekimlerini gerçekleştiren klinikte ekilen saçların %99'a kadar çıkan tutma oranı bulunmakta yani ekilen saçlarda kayıp hiç olmuyor. Bu mükemmel başarı oranı sayesinde doğal görünen sıkı saç ekimleri yapmaktadır. Smile Saç Ekim Merkezi Saç Ekimi Fiyatı Ortalama 5.000 TL ile 9.000 TL arasında değişmektedir.

Smile Saç Ekim Merkezi İletişim Bilgileri

Barbaros Mh., Şen Sok. No:10, Ataşehir ISTANBUL

+90 542 236 58 50

2 - Asmed

Dünyaca tanınmış bir saç ekim doktoru olan Koray Erdoğan saç ekimi konusunda en usta ellerden biri. Maddi olarak bir sıkıntınız yoksa kesinlikle kendisini tercih edebilirsiniz. Harika işler başarmıştır ve tüm dünyada saç ekimi konusunda tanınmış bir uzmandır. Dr. Koray Erdogan Saç Ekim Fiyatları Ortalama 20.000 TL ile 50.000 TL arasında değişmektedir. Birçok ünlü sanatçı oyuncu ve iş adamının saç ekimini kendisi yapmıştır.

3 - Transmed

Saç ekiminde en son teknolojileri kullanan bir firmadır. Çok başarılı doktorları tek çatı altında birleştirmiştir. Öncelikle konuları estetik açıdan güzel duran sağlıklı bir saç ekimidir. Uzman Doktor Melike Külahçı tarafından çok başarılı saç ekim operasyonlarına imza atmışlardır. Ayrıca robotik saç ekimini de Türkiye'de ilk kullanan saç ekim merkezlerinden biridir. Transmed Saç Ekim Merkezi Fiyatları Ortalama 6.000 TL ile 11.000 TL arasında değişmektedir.

4 - Dr. Özgür Öztan

5 - Esteworld

2004 yılından beri saç ekimi konusunda hizmet vermekteler. İncelediğimizde saç ekimi yaptıran hastaların çok büyük bir çoğunluğu memnun ayrıldığı görülmekte. Estetik açıdan son derece güzel işler çıkarmaktadırlar. İstanbul da 3 adet şube ile hizmet vermektedir. Esteworld Saç Ekim Fiyatları ise Ortalama 5.000 TL ile 50.000 TL arasında değişmektedir. Sadece saç ekimi değil birçok estetik cerrahi işlemleri yapmaktadırlar. Kadrolarında 20 'den fazla doktor bulunmaktadır. Tüm saç ekim işlemlerini kendi merkezlerinde yapmaktadırlar. Ücretsiz olarak saç analizi yapmaktadırlar.

6 - Dr. Ekrem Civas



7 - Dr. Zekeriya KUL

İstanbul Fulya'da Vital Hospital'de hizmet vermektedir. Türkiye'nin en estetik saç ekimini yapan doktorlarından biridir. Sadece saç ekimi değil birçok estetik cerrahi yönteminde bulunmaktadır. Hastaları ile son derece samimi ve net bir şekilde konuşur. Op.Dr. Zekeriya KUL Saç Ekim Fiyatı Ortalama 8.000 TL ile 15.000 TL arasında değişmektedir.

8 - Estetik International

Bursa ve çevresi için gidebileceğiniz en tecrübeli saç ekim uzmanlarının olduğu bir merkezdir. Sadece saç ekimi değil birçok estetik operasyonu hizmeti vermektedir. Estetik International Saç Ekim Merkezi Fiyatları Ortalama 4.000 TL ile 7.000 TL arasında değişmektedir.

9 - Acıbadem Hastanesi

Acıbadem hastanesi saç ekimi konusunda da son derece kaliteli ve iyi bir hizmet sunmakta. Fiyat olarak diğer merkezler daha pahalı olsa da çok estetik ve başarılı saç ekimi operasyonları yapmakta. En iyi saç ekim hastanesi diyebiliriz. Acıbadem hastanesi saç ekimi fiyatı 6.000 TL ile 20.000 TL arasında değişmektedir. Saç ekim işlemlerini tamamen doktorlar tarafından yapılmaktadır. Neredeyse tüm Acıbadem hastanelerinde saç ekim bölümü bulunmaktadır.

10 - Dr. Hakan Doğanay