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    Kolesterolün doğal reçetesi (Sağlık haberleri)

    İhmal edilen kolesterol, kalbi tehdit ediyor. Uzmanlar bu hastalıkla mücadelede beslenmenin önemine değiniyor. Bitkisel besinleri öneriyor. "Kabak, brokoli ve soğan gibi besinler bitki sterolleri açısından zengindir. Kolesterolü dengeler. Kakaonun kalp koruyucu etkisi vardır. Zerdeçal, kurkuminoid içeriğiyle trigliserit düşürücü etki göstermektedir" bilgisini veriyor.

    Kolesterolün doğal reçetesi

    İhmal edilen kolesterol, kalbi tehdit ediyor. Uzmanlar bu hastalıkla mücadelede beslenmenin önemine değiniyor. Bitkisel besinleri öneriyor. "Kabak, brokoli ve soğan gibi besinler bitki sterolleri açısından zengindir. Kolesterolü dengeler. Kakaonun kalp koruyucu etkisi vardır. Zerdeçal, kurkuminoid içeriğiyle trigliserit düşürücü etki göstermektedir" bilgisini veriyor.

    EGZAMAYA SARIMSAK
    Doğal antibiyotik sarımsak kalbi güçlendirir. İdrar ve gaz söktürücüdür. Enerji verir ve dinç kalmayı sağlar. Kolesterolü dengeler. Cildi sivilce ve egzamadan korur. Vücuttaki toksinlerin temizlenmesini sağlar.

    KATARAKTA KARŞI NOHUT
    Şifa dolu nohut, diyabeti önler. Kan şekerini dengeler. Kemikleri güçlendirir ve osteoporoz riskini azaltır. Kanserle savaşır. Kalp ve damar hastalıklarıyla mücadele eder. Katarakt riskini de azaltır.

        BÖBREKLERE ŞEFTALİ GÜCÜ
        Kalp dostu şeftali idrar söktürücüdür. Kanı temizler. Kanserle savaşır. Böbrek hastalıklarını iyileştirir. Vücuda güç verir. Karaciğeri korur. Cildi nemlendirir.

        ŞİFA DOLU AYRAN
        Yazın serinleten ayran, içerdiği vitamin ve minerallerle şifa dağıtıyor. Sağlığa olan faydaları şöyle sıralanıyor.

        Tokluk süresini uzatır. Kilo vermeye yardımcı olur.
        Yaz aylarında vücudun sıcaklık seviyesini dengeler. Harareti alır.
        Şişkinlik ve hazımsızlığı alır. Gaz sorunlarını ortadan kaldırır.
        İçerdiği kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir. Kasları korur.
        Karaciğer sağlığını korur.
        Kan basıncını dengeler. Kolesterolü düşürür. Kalbi korur.
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        Haberler Sağlık Kolesterolün doğal reçetesi (Sağlık haberleri)
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