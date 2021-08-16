Kolesterolün doğal reçetesi (Sağlık haberleri)

İhmal edilen kolesterol, kalbi tehdit ediyor. Uzmanlar bu hastalıkla mücadelede beslenmenin önemine değiniyor. Bitkisel besinleri öneriyor. "Kabak, brokoli ve soğan gibi besinler bitki sterolleri açısından zengindir. Kolesterolü dengeler. Kakaonun kalp koruyucu etkisi vardır. Zerdeçal, kurkuminoid içeriğiyle trigliserit düşürücü etki göstermektedir" bilgisini veriyor.
EGZAMAYA SARIMSAK
Doğal antibiyotik sarımsak kalbi güçlendirir. İdrar ve gaz söktürücüdür. Enerji verir ve dinç kalmayı sağlar. Kolesterolü dengeler. Cildi sivilce ve egzamadan korur. Vücuttaki toksinlerin temizlenmesini sağlar.
KATARAKTA KARŞI NOHUT
Şifa dolu nohut, diyabeti önler. Kan şekerini dengeler. Kemikleri güçlendirir ve osteoporoz riskini azaltır. Kanserle savaşır. Kalp ve damar hastalıklarıyla mücadele eder. Katarakt riskini de azaltır.