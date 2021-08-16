Kolesterolün doğal reçetesi (Sağlık haberleri)

İhmal edilen kolesterol, kalbi tehdit ediyor. Uzmanlar bu hastalıkla mücadelede beslenmenin önemine değiniyor. Bitkisel besinleri öneriyor. "Kabak, brokoli ve soğan gibi besinler bitki sterolleri açısından zengindir. Kolesterolü dengeler. Kakaonun kalp koruyucu etkisi vardır. Zerdeçal, kurkuminoid içeriğiyle trigliserit düşürücü etki göstermektedir" bilgisini veriyor.