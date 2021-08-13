Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Ayrıca depresyon, hipotroid, kan şeker düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir. İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.Prostat bir hastalığın ismi değildir.Erkeklerde bulunan bir organdır. Sıvı üreten bir bezdir. İltihapları her yaşta olabilir. Hatta abseleri olabilir. Çeşitli mikroplar buna neden olabilir. Tedavileri çeşitli antibiyotiklerle yapılır.Tedavi 3 aya kadar uzayabilir. İlaçları düzenli kullanmazsan risk artar.Panik yapmayın. Bağırsaklar panik yapınca da hızlanıp ishale neden olabilir.Uzun süreli ishali en önemli nedenlerinden biriside "Çölyak Hastalığı" veya "Gluten enteropatisi" dediğimiz hastalıktır. Bazı tahliller gerekir. Doktorunuzu tekrar ziyaret edin. Hastalığınızın geçmediğini belirtin. Yeni tahlil ister. Kendine has perhiz gerekebilir.