Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Alkol kanser riskini katlar

    İngiltere'nin köklü kurumlarından Imperial College London'da görevli bilim insanları, alkol tüketiminin, kansere yakalanma riskini daha da artırdığını ortaya çıkardı.

    Alkol kanser riskini katlar
    İngiltere'nin köklü kurumlarından Imperial College London'da görevli bilim insanları, alkol tüketiminin, kansere yakalanma riskini daha da artırdığını ortaya çıkardı.

    KARACİĞERE KAHVE
    Araştırmada, alkol tüketiminin vücutta meme ve karaciğer kanserinin yanı sıra boyun, kafa, ağız, yemek borusu ve bağırsak gibi bölgelerde kansere sebebiyet verdiği tespit edildi. Öte yandan aynı araştırmada günde en az 1 bardak kahve içmenin karaciğer kanserine yakalanma riskini de azalttığı belirtildi. Uzmanlar kafeinli ya da kafeinsiz kahvenin bu etkide bir fark yaratmadığının altını çizdi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Her vatandaş için 3 fidan!
    Haberler Sağlık Alkol kanser riskini katlar
        SON DAKİKA