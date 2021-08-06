Alkol kanser riskini katlar

İngiltere'nin köklü kurumlarından Imperial College London'da görevli bilim insanları, alkol tüketiminin, kansere yakalanma riskini daha da artırdığını ortaya çıkardı.
KARACİĞERE KAHVE
Araştırmada, alkol tüketiminin vücutta meme ve karaciğer kanserinin yanı sıra boyun, kafa, ağız, yemek borusu ve bağırsak gibi bölgelerde kansere sebebiyet verdiği tespit edildi. Öte yandan aynı araştırmada günde en az 1 bardak kahve içmenin karaciğer kanserine yakalanma riskini de azalttığı belirtildi. Uzmanlar kafeinli ya da kafeinsiz kahvenin bu etkide bir fark yaratmadığının altını çizdi.
KARACİĞERE KAHVE
Araştırmada, alkol tüketiminin vücutta meme ve karaciğer kanserinin yanı sıra boyun, kafa, ağız, yemek borusu ve bağırsak gibi bölgelerde kansere sebebiyet verdiği tespit edildi. Öte yandan aynı araştırmada günde en az 1 bardak kahve içmenin karaciğer kanserine yakalanma riskini de azalttığı belirtildi. Uzmanlar kafeinli ya da kafeinsiz kahvenin bu etkide bir fark yaratmadığının altını çizdi.