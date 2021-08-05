Havalar ısındı dört enfeksiyon hastalığı aldı başını gitti! Jinekolojik hastalıklara dikkat

2- İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonu; sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, karın ve kasık ağrısı, idrarda renk ile koku değişikliği gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Yaz aylarında, havuz ve denize sıkça girilmesi nedeniyle görülme sıklığı daha da artıyor. Korunmak için günde 2-2.5 litre su içmeniz çok önemli.