Havalar ısındı dört enfeksiyon hastalığı aldı başını gitti! Jinekolojik hastalıklara dikkat

Sıcak hava, hijyen şartlarındaki olumsuzluklar ve terlemek, bazı jinekolojik problemlerin tetiklenmesine yol açabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Jale Dağ Ağca, sıcak yaz aylarında kadınlarda daha sık görülen 4 hastalığı anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor.
1- BAKTERİYEL VAJİNOZİS
Genital bölge florasının bozulması, sağlıklı bir vajinal ortamda vajen PH'sını asidik tutan laktobasillerin azalması vekötü bakterilerin artmasıyla oluşuyor.
Genital bölgede batma, yanma, kaşıntı, özellikle ilişki ve adet sonrası dönemde artan kötü kokulu akıntıyla kendini gösteriyor. Korunmak için genital hijyeninize dikkat edin. Çok kalabalık havuzlara girmeyin. Havuz öncesi ve sonrası mutlaka duş alın. Kokulu sabunlar, genital spreyler, pudralar, deodorantlar ve sentetik dokulu pedler kullanmayın.