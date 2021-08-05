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    Havalar ısındı dört enfeksiyon hastalığı aldı başını gitti! Jinekolojik hastalıklara dikkat

    Sıcak hava, bazı jinekolojik problemlerin tetiklenmesine neden olabiliyor. Dr. Jale Dağ Ağca, kadınlarda daha sık görülen dört enfeksiyon hastalığını anlatıyor.

    Dört koldan enfeksiyon

    Sıcak hava, hijyen şartlarındaki olumsuzluklar ve terlemek, bazı jinekolojik problemlerin tetiklenmesine yol açabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Jale Dağ Ağca, sıcak yaz aylarında kadınlarda daha sık görülen 4 hastalığı anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor.

    1- BAKTERİYEL VAJİNOZİS
    Genital bölge florasının bozulması, sağlıklı bir vajinal ortamda vajen PH'sını asidik tutan laktobasillerin azalması vekötü bakterilerin artmasıyla oluşuyor.

    Genital bölgede batma, yanma, kaşıntı, özellikle ilişki ve adet sonrası dönemde artan kötü kokulu akıntıyla kendini gösteriyor. Korunmak için genital hijyeninize dikkat edin. Çok kalabalık havuzlara girmeyin. Havuz öncesi ve sonrası mutlaka duş alın. Kokulu sabunlar, genital spreyler, pudralar, deodorantlar ve sentetik dokulu pedler kullanmayın.

        2- İDRAR YOLU ENFEKSİYONU
        İdrar yolu enfeksiyonu; sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, karın ve kasık ağrısı, idrarda renk ile koku değişikliği gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Yaz aylarında, havuz ve denize sıkça girilmesi nedeniyle görülme sıklığı daha da artıyor. Korunmak için günde 2-2.5 litre su içmeniz çok önemli.

        3- TRİKOMONAS ENFEKSİYONU
        Cinsel yolla bulaşan trikomonas, yüzme havuzlarından, ortak kullanılan tuvaletlerden, havlulardan ve iç çamaşırlardan bulaşabiliyor. Korunmak için temiz olmadığını düşündüğünüz tuvaletlerde idrar yaptıktan sonra sadece tuvalet kağıdıyla kurulanın.

        4- VAJİNAL MANTAR ENFEKSİYONU
        Kaşıntı,         genital bölgede yanma, huzursuzluk hissi, idrar yaparken yanma, peynirimsi akıntı ve ilişki sırasında ağrı gibi yakınmalara neden oluyor. Korunmak için pamuklu iç çamaşırlarını tercih edin.

            Nemli iç çamaşırlarınızı, ıslak mayo-bikininizi değiştirmeyi ihmal etmeyin. Havuz yerine denize girin. Dar, hava geçirgenliği az, sentetik ve terleten kıyafetlerden kaçının. Kalorisi yüksek, şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak kalın. Ayrıca bağırsak floranızı sağlıklı tutmak için probiyotikli gıda ve takviyeleri ihmal etmeyin.
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            Haberler Sağlık Havalar ısındı dört enfeksiyon hastalığı aldı başını gitti! Jinekolojik hastalıklara dikkat