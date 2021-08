Kalp dostu öneriler (Sağlık haberleri)

Ülkemızde her yıl 200 bin kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kadir Polat, sağlıklı kalp için doğru yaşam tarzını benimsemek gerektiğini söylüyor. "Sigara içenlerde kalp krizi riski 2-3 kat daha fazladır. Kontrol altında tutulmayan hipertansiyon, kriz riskini yükseltir" uyarısında bulunuyor. Kalp sağlığı için tuz tüketimini azaltmayı, meyve ve sebze ağırlıklı beslenmeyi tavsiye ediyor. "Yağsız et ve düşük yağlı süt ürünleri tüketin. İşlenmiş daları mutfağınızdan uzak duru" diyor.



KABIZLIĞIN NEDENİ HAMBURGER

Kabızlık hemen her yaş grubunda ortaya çıkan sindirim sorunları arasında bulunuyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral; fazla çay ve kahve tüketiminin kabızlığı tetiklediğini belirtiyor. "Hamburger ve pizza gibi fast food gıdaların tüketimi, sıvı gıda almamak ve lifli gıda yememek de kabızlığa neden olur" diyor. Hareket, yürüyüş, kuru veya taze kayısı ve incir ile bol su içilmesinin kabızlığı iyileştirdiğini sözlerine ekliyor.



PANKREASA ELMA GÜCÜ

Anti-kanser etkisi gösteren elma, bağırsakları hızlandırır. Dişleri beyazlatır ve diş eti problemlerini bitirir. Alzheimer'dan koruyan elma, kansızlığı bitirir. Kalbi güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Gözleri korur. Kırışıklıkları azaltır. Pankreası korur.



ÖKSÜRÜĞE ZAHTER

Öksürüğü hafifleten zahter, boğaz ağrısını dindirir. Grip ve soğuk algınlığını önler. Antioksidan etkisiyle ağız içini temizler. Vücuttaki mikropları öldürür. Solunum sistemi için faydalıdır. Kanserden korur.



AŞK İÇİN MUSKAT YETER

HOŞ kokulu muskat meyvesi, iştah açar ve sindirimi hızlandırır. Organları temizler. Ağrıyı keser. İdrar yollarını açar. Bulantı ve kusmaya iyi gelir. Böbrek ve karaciğeri temizler. Cinsel gücü artırır.



DOĞAL GÜZELLİK

Herkes, güzel ve genç bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. Bunun yolu ise pahalı kozmetik ürünlerinden değil, doğru beslenmekten geçiyor. Dr. Sıla Gürel cilt dostu besinleri hakkında bilgi veriyor. Deniz ürünlerinde, ceviz, semizotu, ıspanak ve lahanada bulunan Omega-3'e dikkat çekiyor. Vücudun bağışıklık sistemini destekleyen bu besinler, cildi besliyor. Kırışıklıkları önlüyor. Sivilce ve siyah nokta sorunlarını gideriyor. C vitamini ise vücuda gençlik veren kollajen desteğini sağlıyor. Süt, yumurta, domates, greyfurt, badem, marul ve karnabaharda bulunan biotin parlak bir cilt ve saçlar için önem taşıyor. Tahıl ürünlerinde yer alan lipoik asit ise cilt hücrelerinin yenilenmesini dinç, canlı ve genç görünmeyi sağlıyor.