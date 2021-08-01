Fazla tuz böbreğe sataşır! Acillik eder...

İdrar yaparken oluşan ağrı, mide bulantısı, sık idrara çıkma... Tüm bunlar böbrek taşının en önemli belirtileri arasında yer alıyor. Toplumda görülme sıklığı giderek artan bu hastalık, yaz aylarında 'sıvı kaybına' bağlı olarak daha çok ortaya çıkıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tarık Zengin, böbrek taşı hakkında şu bilgileri paylaşıyor:

ACİLLİK EDER!

Böbreğin ana iç havuzu oldukça geniş olduğundan böbrek içindeki taşlar belirgin bir büyüklüğe ulaşıncaya kadar ağrı yapıyor. Hastaların bazen acil servise başvurması gerekebiliyor.

ENFEKSİYONA DAVET

Böbrek taşlarının oluşmasında tuz tüketimine de dikkat çeken Op. Dr. Zengin "Ne kadar çok sodyum (tuz) tüketir ve idrarla atarsak, o kadar çok kalsiyumu idrarda harcamış oluruz. İdrarda fazla kalsiyum bulunması yeni taş oluşumuna ve taşın büyümesine yol açar. Fast food, paketli ya da konserve ürünler, tuzlu atıştırmalıklara dikkat edin. Günde bir çay kaşığından fazla tuz tüketmeyin" diyor.

SIVI KAYBI RİSKİ ARTIRIR

BÖBREK taşı sorunları yaz aylarında daha sık görülüyor. Çünkü yaz aylarında vücut terlemeye bağlı daha çok sıvı kaybediyor. Vücuttan atılan suyun yerine sıvı alınmaması ise taş oluşumuna yol açıyor. Dr. Zengin "Yaşanılan yer ne kadar sıcaksa ve terlemeyle sıvı kaybı arttıkça taş hastalığı o kadar sık görülür" diyor.

2.5 LİTRE SU İÇMEK ŞART

TAŞ oluşumunu önlemek için günde 2.5 litre su içmek gerekiyor. Vücudun yeterince su alıp almadığı ise idrar renginin berrak ya da çok soluk sarı renkte olmasından anlaşılıyor. Aşırı protein de taş oluşumunu artırıyor. Bunun için günde et ve balık tüketiminin 120 gram olması öneriliyor.