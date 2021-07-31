Yaz aylarını sağlıklı geçirmenin şifreleri (Sağlık haberleri)

Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşadığımız bu günlerde, termometreler rekor dereceleri gösteriyor! Dyt. Rabia Özaslan yaz aylarını sağlıklı geçirmenin şifrelerini açıklıyor. Günde 3 litre su içilmesini öneriyor. "Bunun yanı sıra çok yağlı yiyecekler tüketmeyelim. Tabağınızı 4'e bölün ve birinci kısmına et ve et ürünleri, diğer kısmında salatalar, bir diğer kısmında süt ürünleri yani yoğurt, cacık ve ayran yer alsın, son kısmında da tahıl ürünleri yani ekmek veya az yağlı ve posalı pilavlar bulunsun" diyor. Yine kahvaltısız evden çıkılmaması gerektiğini söylüyor.
NAR YE GENÇ KAL
İçerisindeki onlarca tanesiyle nar, hem ağızları tatlandırır hem de sağlığı korur. Meme, kolon ve prostat kanserinden koruyan nar, antioksidan etkisiyle hücreleri besler. Cildi gençleştirir.
ŞİFA DOLU HARDAL
Keskin tadıyla herkesin bayıldığı hardal, vücuda şifa olur. Antioksidan etkisi sayesinde kolon kanseri riskini azaltır. Kalp ve damar sağlığını korur. Romatizma ağrılarını hafifletir.
GÖZLERE KİŞNİŞ
Çayı, baharatı ve yağıyla kişniş, sağlık dağıtır. Bağışıklığı güçlendiren kişniş, sindirime yardımcı olur. Kabızlığı engeller. Tansiyonu düşürür. Katarakt riskini azaltır.
MUTLULUK ÇİKOLATADA
Özellikle kadınların severek tükettiği çikolata, mutluluk hormonunu harekete geçirir. Kolesterolü dengeler. Kalbi korur. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.
NAR YE GENÇ KAL
İçerisindeki onlarca tanesiyle nar, hem ağızları tatlandırır hem de sağlığı korur. Meme, kolon ve prostat kanserinden koruyan nar, antioksidan etkisiyle hücreleri besler. Cildi gençleştirir.
ŞİFA DOLU HARDAL
Keskin tadıyla herkesin bayıldığı hardal, vücuda şifa olur. Antioksidan etkisi sayesinde kolon kanseri riskini azaltır. Kalp ve damar sağlığını korur. Romatizma ağrılarını hafifletir.
GÖZLERE KİŞNİŞ
Çayı, baharatı ve yağıyla kişniş, sağlık dağıtır. Bağışıklığı güçlendiren kişniş, sindirime yardımcı olur. Kabızlığı engeller. Tansiyonu düşürür. Katarakt riskini azaltır.
MUTLULUK ÇİKOLATADA
Özellikle kadınların severek tükettiği çikolata, mutluluk hormonunu harekete geçirir. Kolesterolü dengeler. Kalbi korur. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.