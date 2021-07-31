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    Fazla kilo ekleme yük

    Eklem ağrıları özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. Ancak çağın vebası haline gelen fazla kilo yani obezite de iskelet sistemini bozuyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Tuhanioğlu, fazla kilonun eklem hastalıklarına yol açtığını söylüyor.

    Fazla kilo ekleme yük
    Eklem ağrıları özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. Ancak çağın vebası haline gelen fazla kilo yani obezite de iskelet sistemini bozuyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Tuhanioğlu, fazla kilonun eklem hastalıklarına yol açtığını söylüyor.

    Her 1 kilogramlık artışın dizlere 5 kilogramlık yük artışı olarak yansıdığına dikkat çekiyor. Bu durumun zamanla kireçlenmeye neden olduğunu belirten Doç. Dr. Tuhanioğlu "İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan bu hastalık kadınları daha çok etkiler. Kilonun eklemler üzerindeki olumsuz etkisi ise en çok diz eklemlerinde kendini hissettirir" diyor.

    EGZERSİZ ŞART
    Aşırı yükün eklem kıkırdaklarına zarar verdiğini söyleen Doç. Dr. Tuhanioğlu, şöyle devam ediyor: Hasar oluşmadan hayat tarzına yönelik önlemler alınmalı. Hastalara ağrı kesici ve kıkırdak koruyucu ilaçlarla beraber kilo verme, düzenli egzersiz önerilir. Fizik tedavi, 2. ve 3. evre hastalara faydalı olur.
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