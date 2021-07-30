Uyku apnesi göbekte başlar

Uyku Apnesi, uykuda nefesin durmasıyla ortaya çıkıyor. Ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Opr. Dr. Davut Tepe, ihmale gelmeyen bu hastalığın hayati risk doğurduğunu söylüyor.

Burundaki tıkanıklık, eğrilik, burun ve boğaz boşluklarının dar olması, çenenin küçük olması gibi anatomik nedenlerle ve fazla kiloyla ortaya çıkıyor. Uykuda nefesin durmasına bağlı olarak hastalar gece sürekli uyanıyor. Bu durum, gün içinde dalgınlığa ve sinire yol açıyor. Tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Tepe, "Hastaya doktor kontrolünde diyet yaparak kilo vermesi sağlanmalı" diyor.