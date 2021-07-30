Kulaklara küpe olsun

Rengi, hoş kokusu ve tadıyla yaz aylarını lezzetlendiren kiraz, sağlığı da koruyor. Yüzde 80 oranındaki su içeriğiyle, vücudun artan su ihtiyacını karşılıyor. Dyt. Ceyda Nur Çakın, kilo aldırmayan ve sindirimi hızlandıran kirazın faydalarına değiniyor. Lif, A vitamini, C vitamini, potasyum, magnezyum ve melatonin içeriğinden zengin kirazın faydalarını sıralıyor.

İnmeden korur: Kan basıncında azaltan kiraz, kalp damar hastalığı ve inme riskine karşı koruyucu etki gösterir. Sıcaklık artışıyla beraber sorun yaşayan tansiyon hastalarının yardımına koşar.

Kanseri önler: Antioksidan deposudur. Metabolizma sonucu oluşan ve hücre üzerinde zararlı etkileri bulunan serbest radikalleri azaltır. Kanseri önler.

Cilt dostu: Kiraz cilt dokusuna olumlu etki gösterir. Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur.

Sapı bile faydalı: Kirazın kendisi de sapı da şifalı etki gösterir. Sapının kaynatılarak suyunun içilmesi, kabızlık ve ödem şikayetlerini bitirir.

Tok tutar: Yüksek besin değeri ve lifli yapısıyla tok tutar. Günde iki su bardağı kiraz tüketmek, vücudun su ihtiyacını karşılar.