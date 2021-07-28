Yedim seni tiroit!

Hipotiroidi, tiroit bezinin az çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bu durumda, tiroit hormonları daha az salgılanıyor. Hastalarda halsizlik, yorgunluk, ciltte kuruluk ve dökülme görülüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Semiha Kaplan Ayaydın, hipotiroidi hastalığında doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor.

LAHANADAN SAKININ

"Tiroid hormonu üretimi için, dolaşımda diyet yoluyla veya takviyelerle alınan yeterli seviyelerde iyodür gerekir. Yetersiz iyot, bir kişiyi hipotiroidizm geliştirme veya kötüleştirme riski altına sokar. Ulusal Akademiler Tıp Enstitüsü, yetişkinlerin günde 150 gram iyot almasını tavsiye ederken, hamile ve emziren kadınlara daha yüksek miktarlar tavsiye edilir (sırasıyla 220 mg/gün ve 290 mg/gün)" diyor. Lahana, brokoli ve karnabahar gibi guatrojen olarak adlandırılan besinlerin tiroit hormonu üretimini azaltacağı için tüketiminden kaçınılması gerektiğini de sözlerine ekliyor.