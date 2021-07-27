Mışıl mışıl sağlık! Uyku sağlıklı bir vücut için kritik önem taşıyor...

Uyku, gün boyu enerji harcayan vücudun dinlemesi için kritik önem taşıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, kalitesiz uykunun sağlık üzerinde birçok olumsuz sonuç doğurabileceğine dikkat çekiyor.
Bunların başında ani ölüm, kalp krizi ve felç geliyor. "Uyku kalite ölçümü Evre 3 ve REM dediğimiz derin uyku ile değerlendiriliyor. Bu derin uyku azaldığında sonuç yine felaket" diyor.
Prof. Dr. Akkoyunlu, uyku kalitesi veya süresinin yetersizliğinin belirtileri hakkında ise şunları söylüyor: 7 saat uyku en sağlıklısıdır. 6 saat ve daha az uyku ise sağlığınızı bozmaya yetecek kritik düzey aşılmış demektir. Gün içinde yani uyanık kalmanız gereken dönemde uykunuz geliyorsa uyku problemi vardır. Mesela araba yolculuğunda, öğle yemeğinden sonra sessiz sakin ortamda uykunuz geliyorsa 'artık bir doktor ile görüşmek gerekir' sinyali olarak alınmalıdır.
Uyku süresi ve kalitesi gençliğinizi, algınızı, sağlığınızı ve hatta hayatınızın süresini belirleyen müdahale edebileceğiniz çok önemli bir parametredir.
Bunların başında ani ölüm, kalp krizi ve felç geliyor. "Uyku kalite ölçümü Evre 3 ve REM dediğimiz derin uyku ile değerlendiriliyor. Bu derin uyku azaldığında sonuç yine felaket" diyor.
Prof. Dr. Akkoyunlu, uyku kalitesi veya süresinin yetersizliğinin belirtileri hakkında ise şunları söylüyor: 7 saat uyku en sağlıklısıdır. 6 saat ve daha az uyku ise sağlığınızı bozmaya yetecek kritik düzey aşılmış demektir. Gün içinde yani uyanık kalmanız gereken dönemde uykunuz geliyorsa uyku problemi vardır. Mesela araba yolculuğunda, öğle yemeğinden sonra sessiz sakin ortamda uykunuz geliyorsa 'artık bir doktor ile görüşmek gerekir' sinyali olarak alınmalıdır.
Uyku süresi ve kalitesi gençliğinizi, algınızı, sağlığınızı ve hatta hayatınızın süresini belirleyen müdahale edebileceğiniz çok önemli bir parametredir.