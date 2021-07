Kemik dostu şalgam suyu (Sağlık haberleri)

içeriyle şalgam, şifa dağıtıyor. Suyu da içerdiği demir, magnezyum, demir ve fosfor ile hem serinletiyor hem hastalıklara savaş açıyor.Kansızlıkla mücadele eden şalgam suyunun faydaları şöyle sıralanıyor: Ağız daki enfeksiyonları önler. Mide ve bağırsak kanserini engeller.Kemik erimesi ve kireçlenme problemlerini bitirir.Akciğerleri temizler. Öksürüğü keser.C vitamini içeriğiyle yaşlanma ve kırışıklığı azaltır. Egzama ve sedef şikayetlerini azaltır.Damarları temizler. Kolesterolü düşürür.sofralarının baş tacı domates, mutluluğun kapılarını aralıyor. A ve C vitaminlerinin yanı sıra folik asit zengini de olan domates, yüksek antioksidan içeriyor. Kalpten diyabete, kanserden gribe kadar pek çok hastalığa iyi gelen domates, cinsel yaşama da renk katıyor. Hormonları çalıştıran domates, çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Pişirildiğinde etkisi artarak isteği tetikliyor. Sperm sayısını artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Beyin sağlığını da destekleyen domates, kalp krizi riskini de azaltıyor.ve mineraller, vücudun sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Ancak vitaminlerin eksikliği kadar fazlası da sağlığı bozuyor. Diyetisyen Eda Balcı , "Gereksiz A vitamininin fazlası vücutta birikerek karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. D vitamini fazlası ise kandaki kalsiyumun yükselmesine neden olur. Kalsiyumun fazlası da böbrek taşlarına yol açar. Uzun süre yüksek dozda C vitamini alınması ile okzalat taşları oluşabilir. Aynı zamanda C vitamininin mide asidini artırdığı ve midenin saldırgan faktörlerinden biri olduğu da bilinmekte. B6 vitaminin uzun süreli yüksek dozda alımı ise sinir hasarlarına neden olabilmekte" diyor. Dengeli beslenmenin günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşıladığını söyleyen Balcı, "Eksiklik varsa hekim kontrolünde ek besin desteği alınmalı" uyarısında bulunuyor.