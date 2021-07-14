Uykusuzluk sindirimi vuruyor

Vücudun dinlenmesini sağlayan uyku, hastalıklarla mücadele etmeye yardımcı oluyor. Uykusuzlujk ise başta sindirim sistemi problemleri olmak üzere pek çok rahatsızlığa yol açıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, günde 7-8 saat uyumak gerektiğini söylüyor.

Uyku bozuklukları nedeniyle iltihabi bağırsak hastalığı, ülser ve reflü hastalığı, irritabl bağırsak sendromu, karında şişkinlik, gaz, karaciğer yağlanması ve hatta kalın bağırsak kanserinin görüldüğüne dikkat çekiyor. Şöyle devam ediyor: Uykusuzluk ayrıca stres hormon salınımını da artırarak, iştahın ve kilonun artmasına, yeme alışkanlıklarının bozulmasına, dolayısıyla karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Son yıllarda yapılan çalışmalar kronik uyku bölünmesinin oluşturduğu yağ kitlesi artışının, bağırsaklardaki mikrobik yapıda değişikliklere yol açtığını gösteriyor. Bağırsak florasında ortaya çıkan bu değişiklikler bağırsakların geçirgenliğini artırıyor, vücutta özellikle yağ dokusunda iltihap reaksiyonu oluşturarak insülin direncinin ortaya çıkmasına ve karaciğer yağlanmasına neden olur.