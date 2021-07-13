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    • Sağlık
    • 13.07.2021 14:36
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    • 13.07.2021 14:36
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    Trabzon'da 5 bin 242 kişi 1.dozdan 42 gün geçmesine rağmen 2. doz için müracaat etmedi

    Türkiye'de aşılama çalışmaları son sürat devam ederken il bazında aşılama performansını etkileyen olumsuz durumlar da yaşanabiliyor. Trabzon'da 5 bin 242 vatandaşın, 1. dozdan sonra 42 gün geçmesine rağmen, 2. doz için aşı merkezlerine müracaat etmediği bildirildi.

    AA
    O ilde 5 bin 242 kişi 2. doz için başvurmadı

    Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşları ikinci doz aşılarını yaptırmaları konusunda uyardı.

    Usta, 5 bin 242 vatandaşın birinci doz aşısını yaptırdığını belirterek, şunları kaydetti: "Değerli halkımız şu haliyle 5 bin 242 vatandaşımız 1. dozdan sonra 42 gün geçmiş olmasına rağmen 2. doz için aşı merkezlerimize müracaat etmemiş görünmektedir. Aşı bireysel değil, toplumsal bir gerekliliktir. Lütfen herkes aşısını bir an önce yaptırsın."

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    Haberler Sağlık Trabzon'da 5 bin 242 kişi 1.dozdan 42 gün geçmesine rağmen 2. doz için müracaat etmedi