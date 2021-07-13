Horlamanın çözümü tenis topu (Sağlık haberleri)

Horlama, çevredekiler kişiler için de rahatsız edici bir durum haline gelebiliyor. Uyku pozisyonunuzun sırt üstü olmasını engellemek, horlama sorunu ortadan kaldırabiliyor. İngiltere'deki uzmanlar, insanlara bir tenis topunun pijamalarının arkalarına bantlamalarını veya dikmelerini öneriyor.

KLİMA KALPTEN GÖTÜRÜR

Yaz sıcaklarında serinlemek için kullanılan klimalar kalp hastaları için tehlike oluşturuyor. Dr. Murat Taraktaş, yaz döneminin kalp hastalıkları için riskli bir dönem olduğuna dikkat çekiyor: Kalp hastaları serin yeri tercih etmelidir, ancak bu serinlik de doğal olmalı, klimalar kullanılmamalıdır. Özellikle 22 derece altındaki klima sıcaklıklarını çok istemiyoruz, bu göğüs bölgesine verildiğinde ani kalp krizlerine neden olabilir. Kalp hastalarının iyi bir bağışıklığa sahip olması gerekiyor. Akdeniz diyeti dediğimiz sebze meyve ağırlıklı beslenmeli, sporu da aynı şekilde hayatımızın bir parçası haline getirmemiz lazım.

BİR DİŞ SARIMSAK!

Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor. İltihaplı diş etini tedavi ediyor. Diş etlerini kaybettiği sağlığına kavuşturuyor. Düzenli olarak sarımsak tüketmek, beynin verimliliğini artırıyor. Alzheimer riskini en aza indiriyor. Kanser hücrelerinin gelişimini yavaşlatıyor.