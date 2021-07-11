Varikosel babalığa engel

Özellikle genç yaştaki erkeklerin korkulu rüyası olan varikosel, sperm kalitesini önemli oranda etkiliyor. Bu nedenle çocuk sahibi olmayı engelliyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Tolga Gülpınar, hastalığın tedavi yöntemlerine değiniyor. "Varikosel, testise zarar veriyorsa, ameliyat yapılması gerekir. Yaklaşık 1 saat civarında süren ameliyat sonrasıhasta aynı gün taburcu olabilmektedir" diyor.
KABIZLIĞIN NEDENİ YANLIŞ BESLENME
Yaygın sindirim problemlerinden kabızlık, genellikle yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Kübra Karakuş, az su tüketimi, besinlerdeki yetersiz lif oranı ve hareketsizliğin de kabızlığa yol açtığını belirtiyor. "Lif, bağırsaklardaki faydalı bakteriler tarafından kullanılır. Liflerin yeterli düzeyde tüketilmesi sağlıklı yaşam sürdürülebilmesi son derece önemlidir" diyor.
REFLÜ NEFES KESİYOR
Yetişkin hastalığı olarak bilinen reflü, çocukları hatta bebekleri bile tehdit edebiliyor. Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şamil Hızlı uzun süre devam eden reflünün çocuklarda sürekli üst solunum yolu, kulak iltihabı, kulakta su toplanması, geniz etinde büyüme gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. "Çocuklara yağlı yiyeceklerin verilmemesi gerekir. Genellikle ilaç tedavisi yeterli olur. Ancak gelişimi ve beslenmesi bozulmuş çocuklarda cerrahi yöntemler tercih edilebilir" diyor.
KANSIZLIĞIN DOĞAL REÇETESİ
Kansızlık, yani demir eksikliği toplumda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Bu sağlık sorunuyla mücadelede ilk adım doğru beslenmekten geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilek Sivri, demir eksikliğini önlemek için demirden zengin besinlerin tüketilmesini öneriyor. "Demir eksikliği için kırmızı et, balık, kümes hayvanları ve yumurta tüketilmelidir" diyor. Çaydaki tanenlerin demirin vücutta emilimini azaltabileceğini söyleyen Dyt. Sivri, şöyle devam ediyor: Çay, yemeklerden 1-2 saat sonra açık içilmelidir...
KABIZLIĞIN NEDENİ YANLIŞ BESLENME
Yaygın sindirim problemlerinden kabızlık, genellikle yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Kübra Karakuş, az su tüketimi, besinlerdeki yetersiz lif oranı ve hareketsizliğin de kabızlığa yol açtığını belirtiyor. "Lif, bağırsaklardaki faydalı bakteriler tarafından kullanılır. Liflerin yeterli düzeyde tüketilmesi sağlıklı yaşam sürdürülebilmesi son derece önemlidir" diyor.
REFLÜ NEFES KESİYOR
Yetişkin hastalığı olarak bilinen reflü, çocukları hatta bebekleri bile tehdit edebiliyor. Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şamil Hızlı uzun süre devam eden reflünün çocuklarda sürekli üst solunum yolu, kulak iltihabı, kulakta su toplanması, geniz etinde büyüme gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. "Çocuklara yağlı yiyeceklerin verilmemesi gerekir. Genellikle ilaç tedavisi yeterli olur. Ancak gelişimi ve beslenmesi bozulmuş çocuklarda cerrahi yöntemler tercih edilebilir" diyor.
KANSIZLIĞIN DOĞAL REÇETESİ
Kansızlık, yani demir eksikliği toplumda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Bu sağlık sorunuyla mücadelede ilk adım doğru beslenmekten geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilek Sivri, demir eksikliğini önlemek için demirden zengin besinlerin tüketilmesini öneriyor. "Demir eksikliği için kırmızı et, balık, kümes hayvanları ve yumurta tüketilmelidir" diyor. Çaydaki tanenlerin demirin vücutta emilimini azaltabileceğini söyleyen Dyt. Sivri, şöyle devam ediyor: Çay, yemeklerden 1-2 saat sonra açık içilmelidir...