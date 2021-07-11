Kemik dostu dondurma

Yaz aylarının gelmesiyle 7'den 70'e herkesin vazgeçilmezi dondurma ağızları tatlandırıyor. Protein, kalsiyum, A vitamini, B12 vitamini, C vitamini ve magnezyum gibi pek çok vitamin ile mineraller sayesinde şifa da sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan dondurmanın faydalarını sıralıyor...
Bağışıklığı destekler: İçeriğindeki A vitamini ve protein sayesinde bağışıklık sisteminin çalışmasına katkı sağlar
Dişleri güçlendirir: Fosfor içeren dondurma, diş etlerinin ve kemiklerin sağlığını korur.
Kalp sağlığını destekler: Sütlü, meyveli ve çikolatalı dondurmalar potasyumdan zengindir. Bu sayede kalbi korur.
Kasları korur: Dondurma içerdiği magnezyum sayesinde vücuttaki asit-baz dengesini düzenler.
Enerji kaynağı: B2 vitamini içeren dondurma vücudumuzdaki enerji üretimine destek olur. Metabolizmayı hızlandırır. Cildi yeniler.
Tok tutar: Diğer tatlılara göre daha az şeker içeren diyabet, uzun süre tok tutar. Kan şekerini de dengeler.
Kemikler için önemli: Kalsiyum deposu dondurma, sinir sistemini de güçlendirir. Günde 2 top dondurma tüketmek kemik sağlığını korur.
Çocukların severek tükettiği dondurma, içerdiği kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendiriyor.
Bağışıklığı destekler: İçeriğindeki A vitamini ve protein sayesinde bağışıklık sisteminin çalışmasına katkı sağlar
Dişleri güçlendirir: Fosfor içeren dondurma, diş etlerinin ve kemiklerin sağlığını korur.
Kalp sağlığını destekler: Sütlü, meyveli ve çikolatalı dondurmalar potasyumdan zengindir. Bu sayede kalbi korur.
Kasları korur: Dondurma içerdiği magnezyum sayesinde vücuttaki asit-baz dengesini düzenler.
Enerji kaynağı: B2 vitamini içeren dondurma vücudumuzdaki enerji üretimine destek olur. Metabolizmayı hızlandırır. Cildi yeniler.
Tok tutar: Diğer tatlılara göre daha az şeker içeren diyabet, uzun süre tok tutar. Kan şekerini de dengeler.
Kemikler için önemli: Kalsiyum deposu dondurma, sinir sistemini de güçlendirir. Günde 2 top dondurma tüketmek kemik sağlığını korur.
Çocukların severek tükettiği dondurma, içerdiği kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendiriyor.