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    Kemik dostu dondurma

    Dondurma protein, kalsiyum, A vitamini, B12 vitamini, C vitamini ve magnezyum gibi pek çok vitamin ile mineraller sayesinde şifa sağlıyor. İşte dondurmanın faydaları...

    Kemik dostu dondurma
    Yaz aylarının gelmesiyle 7'den 70'e herkesin vazgeçilmezi dondurma ağızları tatlandırıyor. Protein, kalsiyum, A vitamini, B12 vitamini, C vitamini ve magnezyum gibi pek çok vitamin ile mineraller sayesinde şifa da sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan dondurmanın faydalarını sıralıyor...

    Bağışıklığı destekler: İçeriğindeki A vitamini ve protein sayesinde bağışıklık sisteminin çalışmasına katkı sağlar

    Dişleri güçlendirir: Fosfor içeren dondurma, diş etlerinin ve kemiklerin sağlığını korur.

    Kalp sağlığını destekler: Sütlü, meyveli ve çikolatalı dondurmalar potasyumdan zengindir. Bu sayede kalbi korur.

    Kasları korur: Dondurma içerdiği magnezyum sayesinde vücuttaki asit-baz dengesini düzenler.

    Enerji kaynağı: B2 vitamini içeren dondurma vücudumuzdaki enerji üretimine destek olur. Metabolizmayı hızlandırır. Cildi yeniler.

    Tok tutar: Diğer tatlılara göre daha az şeker içeren diyabet, uzun süre tok tutar. Kan şekerini de dengeler.

    Kemikler için önemli: Kalsiyum deposu dondurma, sinir sistemini de güçlendirir. Günde 2 top dondurma tüketmek kemik sağlığını korur.


    Çocukların severek tükettiği dondurma, içerdiği kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendiriyor.

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    Haberler Sağlık Kemik dostu dondurma