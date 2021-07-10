Daha çok yazın meydana gelen terlemeler, normal gibi gözükse de ilerleyebiliyor (Sağlık haberleri)

Daha çok yazın meydana gelen terlemeler, normal gibi gözükse de ilerleyebiliyor. Bazı şartlar, hiperhidroza ya da aşırı terlemeye sebep oluyor. Doğal metotları deneyip, terleme önlenebiliyor. Beslenme düzeninin büyük bir bölümün, işlenmiş besinler veya hızlı tüketim ürünlerinden oluşmuşsa aşırı terlemenin nedenini oluşturuyor. Terlemeyi önlemek için şunları yapabilirsiniz: Sigara ve alkolü azaltın. Deodorant ya da parfüm sıkmadan önce bedenin kuru olmasına dikkat edin. Kola, kahve gibi kafein içerikli içecekleri az tüketin.

KANSER ARTIK CEPTE!

ABD'de yer alan California Berkeley Üniversitesi'nden araştırmacılar, dünya çapında cep telefonu kullanımı ve sağlık üzerine etkileri hakkında yapılan 46 farklı çalışmayı inceledi. 10 yıllık bir süre içinde günde yaklaşık 17 dakika cep telefonu kullanmanın kanserli tümör geliştirme riskini yüzde 60 artırdığı görüldü. Uzmanlar, insanların cep telefonlarında geçirdikleri zamanı en aza indirmeleri, onları vücutlarından uzak tutmaları ve aramalar için sabit hat kullanmaları gerektiğini söyledi. 2011'de en az bir cihaza sahip evlerin oranı yüzde 87 iken, 2020'de yüzde 95'in üzerine çıktığı öğrenildi.