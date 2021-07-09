Kalbin ilacı maden suyu: Mucize içecek, kalp krizi riskini düşürüyor (Sağlık haberleri)

Yaz günlerinde serinleten maden suyu, sağlığı da koruyor. Tansiyon ve kan şekerini dengeleyen maden suyu, kalbi koruyor. Hafızayı güçlendiriyor. Mideyi besleyen maden suyu, hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerinİ azaltıyor. Ciltte meydana gelen koyu renk oluşumunu ve kırışıklıkları azaltır. Cilde parlaklık verir. Toksinleri temizliyor. Kabızlığı bitiriyor. Ancak tansiyonu olanların ve hamilelerin doktora danışarak tüketmesi gerekiyor.

KAYGI BAĞIMLILIĞI!

Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavların bitmesiyle öğrencilerde boşluk hissi yaşanıyor. Psikolog Birgül Sena Mayda, "Sınav öncesinde 'Sınavım nasıl geçecek?' sorusunu soran öğrenciler şimdi de 'İstediğim üniversiteyi kazanabilecek miyim?' diye soruyor. Soru değişiyor ancak belirsizlik aynı şekilde devam ediyor" diyor. Ailelerin desteğinin sınav öncesinde olduğu gibi sınav sonrasında da çok önemli olduğunu hatırlatan Mayda, kaygıyı azaltmaya yardımcı olacak şu tavsiyelerde bulunuyor: Gençlerin hem arkadaşlarıyla hem de ailesiyle sosyal ilişkiler kurması, bağımlılık riskini azalır. Bizi dibe götüren, kaygılandıran düşüncelere dur diyebilmek çok önemli. Öğrencilerin anın farkına varmaları gerekiyor. Hobiler geliştirebilirler. Daha önceden yapmak istedikleri ama zaman bulamadıkları için yapamadığı her şeyi deneyebilirler.