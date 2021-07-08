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    Uzman isim uyardı: Aşırı sıcaklar kalp krizine neden oluyor

    Yazın kalbe daha çok iş düşüyor. Prof. Dr. Habib Çil, aşırı sıcakların kalp krizine neden olduğunu söylüyor. “Bol su için ve sıcak saatlerde dışarı çıkmayın” önerisinde bulunuyor.

    Yaz sıcağı kalpten götürür

    Sıcak havalar bazen olumsuz sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kalp hastalıkları da bunların başında yer alıyor. Kalp krizi riskini arttıran sıcaklıkların aynı zamanda kalp damar hastalıkları ve tansiyon problemlerini beraberinde getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Habib Çil, önemli bilgiler veriyor:

    HIZLI ÇALIŞMAYA BAŞLAR
    Yaz aylarında kalp sağlığının bozulmasının en önemli sebebi sıcaklığın artmasıyla vücudun ısı dengesini korumak için yaptığı düzenlemelerdir. Bu noktada dış ortamda değişen hava sıcaklığına karşılık vücutta bazı ısı dengeleme mekanizmaları aktif hale gelir.

    Terleme ve solunum yolu ile vücutta sıvı kaybı meydana gelir. Kan dolaşımı artar ve vücut sıcaklığı düşer. Ancak bu durum kan basıncının düşmesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla damarlara daha fazla kan pompalamak için kalbin iş yükü artar ve kalp hızlı çalışmaya başlar. Kalp hastaları ve kalp hastası olma riski taşıyan kişiler, sıcak havalarda ekstra dikkatli olmalıdır.

        TANSİYONU TETİKLER
        Sıcaklıklar ve sıcaklığın artmasıyla ortaya çıkan nem oranı tansiyon, kalp damar hastalıklarını ve kalp yetmezliğini tetikleyebilir. Çünkü vücut ısısını dengeleyen en önemli faktör kan dolaşımıdır.

        Sıcak havalarda genişleyen kan damarları vücudun sıcaklığını düşürmeye çalışır. Ancak bu durum kalbi yormaya başlar. Kalbin pompaladığı kanın daha çok cilde yönelmesi, diğer organların fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine engel olur. Sonuç olarak kalp yetersizliği olan kişiler için bu durum tehlikeli durumlara sebep olabilir.

        BÖBREK BOZULUR
        Sıcaklığa bağlı olarak tuz ve elektrolit kaybı ile birlikte kanın pıhtılaşma oranının artmasıyla böbrek fonksiyonlarında bozulma meydana gelebilir. Bunun sonucunda kalp krizi riski gelişebilir.

            BU ÖNERİLERE DİKKAT!
            En az 2,5 litre su için.
            Sıvı ihtiyacını sudan karşılayın. Alkol veya kafeinli içecekler, suyun yerine geçemez.


            Sıcaklığın en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmayın.
            Şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanın.
            Kıyafetler açık renkli, ince ve pamuklu olmalı.


            Yağlı kızartmalardan ve baharatlı gıdalardan uzak durun.
            Muayenelerinizi aksatmayın.
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            Allah bunların eline insanı düşürmesin
            Haberler Sağlık Uzman isim uyardı: Aşırı sıcaklar kalp krizine neden oluyor