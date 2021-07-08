Uzman isim uyardı: Aşırı sıcaklar kalp krizine neden oluyor

Sıcak havalar bazen olumsuz sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kalp hastalıkları da bunların başında yer alıyor. Kalp krizi riskini arttıran sıcaklıkların aynı zamanda kalp damar hastalıkları ve tansiyon problemlerini beraberinde getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Habib Çil, önemli bilgiler veriyor:
HIZLI ÇALIŞMAYA BAŞLAR
Yaz aylarında kalp sağlığının bozulmasının en önemli sebebi sıcaklığın artmasıyla vücudun ısı dengesini korumak için yaptığı düzenlemelerdir. Bu noktada dış ortamda değişen hava sıcaklığına karşılık vücutta bazı ısı dengeleme mekanizmaları aktif hale gelir.
Terleme ve solunum yolu ile vücutta sıvı kaybı meydana gelir. Kan dolaşımı artar ve vücut sıcaklığı düşer. Ancak bu durum kan basıncının düşmesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla damarlara daha fazla kan pompalamak için kalbin iş yükü artar ve kalp hızlı çalışmaya başlar. Kalp hastaları ve kalp hastası olma riski taşıyan kişiler, sıcak havalarda ekstra dikkatli olmalıdır.